Jorge Bustos, desde el Tribunal Supremo: "Se espera día grande, hoy declararán aquí el hijo de Ábalos, Jéssica Rodríguez y el hermano de Koldo"

Este lunes ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio por el ‘caso Mascarillas’, la primera pieza de la trama Ábalos que llega a los tribunales. Tal como ha informado el periodista Jorge Bustos desde las puertas del Alto Tribunal para el programa ‘Herrera en COPE’, la jornada ha arrancado con los tres principales acusados, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en el centro de la atención mediática en lo que Bustos ha calificado como otro día histórico.

Un juicio que se alargará un mes

El proceso judicial se presenta largo y complejo, con una duración prevista de un mes a lo largo de 13 sesiones de mañana y tarde. Para ello, se ha citado a declarar a más de 75 testigos. Sin embargo, los tres principales acusados, conocidos como los ‘tres tenores’, no declararán hoy, sino que lo harán a finales de mes, mientras que para la primera jornada se espera la declaración del hijo de Ábalos, Jessica Rodríguez y el hermano de Koldo García.

EFE El exministro Jose Luis Ábalos

Disparidad en las penas solicitadas

Uno de los puntos clave del proceso es la disparidad en las penas solicitadas por la Fiscalía: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo García y 7 para Aldama. Sobre este asunto, el magistrado Villegas ha subrayado en La Linterna la importancia de la presunción de inocencia, explicando que las condenas deben ajustarse a lo que se ha podido demostrar. "Una cosa es lo que pensemos o supongamos, o la certeza moral que tengamos de lo que hayan hecho, y otra cosa es lo que se haya podido demostrar", ha sentenciado Villegas, insistiendo en que la clave reside en las pruebas.

Respecto a la notable diferencia de pena para Aldama, el magistrado ha apuntado a dos factores clave. El primero es la mayor responsabilidad de quienes ostentaban altísimos cargos públicos, como un ministro, frente a un comisionista. "No se puede castigar lo mismo, las conductas de estos señores que tenían mayores responsabilidades [...] generan una mayor responsabilidad", ha recalcado Villegas.

No se puede castigar lo mismo, las conductas de estos señores que tenían mayores responsabilidades"

El segundo factor, según ha explicado Villegas, podría ser una posible colaboración con la Justicia, que puede justificar un ajuste en la pena. Sin embargo, ha advertido contra los pactos opacos, recordando que el sistema español no funciona como "en las películas de Estados Unidos". "Lo que no debería hacer es un chanchullo, un una negociación, un un toma y daca, una compraventa", pues eso degradaría la justicia a "un mero mercadeo".