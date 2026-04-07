Carlos Herrera analiza el inicio del juicio a Ábalos: "El sanchismo intenta salir a empatar con el caso Kitchen"

El comunicador Carlos Herrera ha analizado este martes en su monólogo de las 7H en 'Herrera en COPE' los dos grandes juicios que marcan la actualidad política: el que sienta en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos y el conocido como caso Kitchen. Para Herrera, se trata del "primero de los juicios contra la corrupción económica de los gobiernos de Sánchez", al que, según ha vaticinado, "le esperan muchos al sanchismo".

El caso Ábalos, a juicio

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía les acusa de formar una "organización criminal que pagaba comisiones ilegales en los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia", un "cóctel de delitos" que incluye cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

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La petición de la fiscalía para Ábalos asciende a 24 años de prisión. El juicio, que se extenderá en 23 sesiones hasta el 30 de abril, también abordará las contrataciones de personas del entorno del exministro, como una de sus 'amigas especiales', Jessica, su hijo Víctor Ábalos y un hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre.

La expectación es máxima ante las declaraciones de Koldo García, quien ha advertido de que sus revelaciones pueden ser explosivas. En este sentido, Herrera se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a que el asesor ha asegurado que "todos vamos a flipar con las cosas que iba a contar en el juicio".

Kitchen, la 'operación empate' de Moncloa

En paralelo, continúa el juicio del caso Kitchen, la presunta operación policial montada bajo el Gobierno de Rajoy para obtener información del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Herrera ha explicado que las defensas de los acusados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, han pedido la nulidad de la causa por "el abuso que, según estos abogados, hizo el juez que instruyó este caso del secreto de sumario" durante casi toda la instrucción.

El comunicador ha puesto el foco en el papel del PSOE, personado como acusación particular, que "intentan implicar a María Dolores de Cospedal para imputarla". Según el análisis de Herrera, esta estrategia responde a un intento de Moncloa de "salir a empatar" para "equilibrar un poco la información negativa que va a suponer el juicio de Ábalos".

Herrera también ha criticado a la vicepresidenta Yolanda Díaz por sus declaraciones, en las que pedía cuentas al PP. "La corrupción es la misma provenga de donde provenga", ha afirmado Díaz. El locutor le ha afeado no haber mantenido esa misma postura con los escándalos que, a su juicio, afectan al actual Gobierno, como los casos del "hermano de Sánchez", "Begoña Gómez", el rescate de "Plus Ultra" o el "asunto de Forestalia", que "cada día que pasa huele más a podrido".

EFE La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Amenaza en Ormuz y la cara oculta de la luna

En su repaso a la actualidad, Herrera también ha abordado la amenaza de Donald Trump sobre Irán y el estrecho de Ormuz, advirtiendo del impacto en los precios de la energía, con un barril de Brent "casi a 120" dólares. Finalmente, ha destacado el hito de la misión Artemis, cuyos astronautas han fotografiado por primera vez para el ojo humano la cara oculta de la Luna y afrontan ahora el "momento crítico" de su regreso.