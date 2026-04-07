Fernando Trías de Bes, economista: "Puedes deducirte un 90% si tienes una vivienda en alquiler en zonas tensionadas y bajas el 5% el precio del alquiler"

A pocos días del inicio de la campaña de la Renta, que se extenderá hasta el 30 de junio, el economista Fernando Trías de Bes ha detallado en el programa 'Herrera en COPE' las principales novedades fiscales para este año. Durante su intervención con Alberto Herrera, el experto ha desgranado los cambios más significativos que los contribuyentes deben conocer, destacando una especialmente relevante para los propietarios de viviendas.

La gran deducción para el alquiler

Una de las novedades más importantes de esta campaña es la deducción para los propietarios que tengan una vivienda en alquiler como residencia habitual para su inquilino. Según ha explicado Trías de Bes, los nuevos contratos firmados a partir de 2023 pueden beneficiarse de una reducción general del 50 % sobre los ingresos obtenidos.

Europa Press Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria

Este porcentaje puede aumentar considerablemente. Si la vivienda se encuentra en una zona de mercado tensionada y se firma un nuevo contrato con una rebaja del 5 % en la renta, el beneficio fiscal se dispara. En estos casos, ha señalado el economista, "te puedes quedar exento el 90 por 100 de ese ingreso". Esta medida busca ofrecer una compensación a los propietarios frente a la actual regulación del alquiler.

Novedades para rentas bajas, donativos y movilidad

A nivel estatal, la campaña del IRPF también ha introducido mejoras para las rentas del trabajo más bajas. Aquellos con ingresos reducidos podrán beneficiarse de una deducción que puede rondar los 340 euros. Asimismo, se ha mejorado la deducción por donativos, que ahora alcanza el 80% para los primeros 250 euros donados.

Te puedes quedar exento el 90% de ese ingreso" Fernando Trías de Bes Economista

En el ámbito de la movilidad sostenible, la compra de un coche eléctrico nuevo permite una deducción del 15 % del valor de adquisición, con un límite de 3.000 euros. También se puede aplicar una deducción por la instalación de un punto de recarga, que puede llegar a los 600 euros. Es crucial verificar que el modelo de vehículo esté incluido en los que dan derecho a esta ayuda.

Más declaración de la renta "La gran novedad de la declaración de la renta es la deducción por obtención de rendimientos del trabajo. No se aplica automáticamente, hay que buscarla en el borrador"

El ahorro energético: una deducción con condiciones

Trías de Bes ha querido aclarar un error común sobre las deducciones por eficiencia energética, como la instalación de placas fotovoltaicas o sistemas de aerotermia. El experto ha subrayado que el beneficio fiscal no se obtiene por la instalación en sí, sino por la demostración de una reducción del consumo energético.

Para poder aplicarla, es imprescindible "hacer un certificado energético antes y hay que hacerlo después". Dependiendo del ahorro logrado, la deducción puede ser del 20 %, 40 % o hasta el 60 % de la inversión, con límites que pueden suponer un ahorro fiscal de hasta 3.000 euros en los casos de mayor eficiencia.

Finalmente, el economista ha recomendado realizar siempre la declaración, incluso si no se está obligado, ya que es la única forma de obtener una devolución si sale a favor. Ha recordado que el umbral de ingresos para estar obligado a declarar es de 22.000 euros con un solo pagador. Además, ha aconsejado revisar con atención el borrador y considerar la ayuda de un gestor profesional, ya que "son cada vez más complejas las declaraciones de renta".