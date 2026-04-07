Antonio Aceituno, experto energético: "Estamos sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados de Asia"

Tras el fin de las vacaciones de Semana Santa, los precios de los carburantes presentan una evolución desigual. Mientras la gasolina ha experimentado un ligero descenso, el diésel se mantiene en precios elevados, una situación analizada en el programa 'Herrera en COPE' por la periodista económica Victoria Ballesteros. Esta disparidad provoca que los conductores adopten nuevas estrategias de ahorro, como Pablo, propietario de un monovolumen, que reconoce: "Yo no lleno el depósito ya ni me acuerdo de la última vez. Le pongo 40 euros, 30 euros, así voy".

La gasolina, que a finales de marzo se situaba en 1,69 euros por litro de media, ha bajado hasta rondar los 1,50 euros en las gasolineras más económicas. Un alivio que notan los conductores como Álvaro, quien ha pasado de pagar "más de 80 euros" por llenar el depósito de su coche a unos "70 euros" actualmente. Esta bajada responde al comportamiento habitual del mercado tras un periodo de alta demanda como la 'operación salida', para luego estabilizarse a la baja.

Alamy Stock Photo Vista del tráfico desde la carretera en Mallorca desde el punto de vista de los conductores

El diésel no sigue la misma senda

El precio del diésel, sin embargo, se resiste a bajar, manteniéndose estable en torno a 1,81 euros el litro, lo que supone que llenar un depósito medio sigue costando cerca de 100 euros. La razón principal, según explica Ballesteros, es la fuerte demanda de este carburante. El gasóleo no solo se usa en automoción, sino también en la industria y para las calefacciones en otros países europeos, y representa el 80% del combustible que se consume en España.

Getty Images Calefacción

Para entender la raíz del problema, el experto energético de tempos energía, Antonio Aceituno, aclara que la crisis actual no se debe tanto al precio del crudo, sino a la escasez de productos ya refinados. "Europa está sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados, que vienen de Asia", señala Aceituno. A esta situación se suma el impacto de las sanciones a Rusia, que cortaron la importación de diésel ruso a Europa.

Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados" Antonio Aceituno

La barrera de los dos euros

El pronóstico a corto plazo no es optimista. Antonio Aceituno advierte de que si la tensión geopolítica persiste y "Asia sigue cautelosa y temerosa", los precios podrían escalar aún más. La advertencia es clara: "Van a superar los 2 euros por litro, está casi para allá". Esta preocupación es compartida desde las propias gasolineras y por los sectores más afectados, como el campo, el transporte y la logística, que ven cómo las ayudas del Gobierno pueden resultar insuficientes.

Este encarecimiento de los carburantes acaba repercutiendo en el bolsillo de todos los ciudadanos. Tal como explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se produce un "efecto dominó" que se traslada a los precios finales de consumo. Si cuesta más transportar los productos, "al final tú cuando te los vas a comprar, pues también vas a pagar más", afectando a productos tan básicos como los tomates del supermercado.