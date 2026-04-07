Donald Trump abre una nueva vía de negociación con Irán pese a sus amenazas de destrucción: ¿qué supone?

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa Herrera en COPE conducido por Carlos Herrera, ha analizado las recientes y contradictorias declaraciones de Donald Trump sobre Irán. A pesar de la habitual incertidumbre que generan sus palabras, Zarzalejos apunta a que "algo parece que está cambiando", sugiriendo un posible nuevo escenario en el conflicto.

Trump valoró la contraoferta de alto el fuego de Irán como "muy importante", aunque también la calificó de "insuficiente". Según el análisis de Zarzalejos, esta declaración "parece abrir una dinámica de negociación que hasta ahora no se había iniciado", marcando un cambio significativo en la postura estadounidense.

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Esta aparente voluntad de diálogo contrasta con amenazas como la de que Estados Unidos "puede destruir el país en una noche". Sin embargo, el periodista no ve una contradicción, sino "pronunciamientos complementarios y estimaciones" propios de una dialéctica previa a un posible acuerdo. Irán, por su parte, plantea condiciones consciente de que, a un coste terrible, "Estados Unidos, la primera potencia nuclear del planeta, podría, ciertamente, destruir irreversiblemente el país".

Estados Unidos, la primera potencia nuclear del planeta, podría, ciertamente, destruir irreversiblemente el país" José Antonio Zarzalejos Periodista

Una "presidencia imperial" con límites

Para contextualizar la figura de Trump, Zarzalejos recurre al concepto de "presidencia imperial", acuñado por el historiador Arthur Schlesinger para describir a Richard Nixon. Argumenta que, si bien los poderes del presidente de Estados Unidos son "expansivos, incluso exorbitantes", ha recalcado que "no son ilimitados".

Existen contrapoderes en Washington que frenan sus impulsos. El periodista recordó que "el Tribunal Supremo ha anulado su política de aranceles" y "la fuerza de la opinión pública obligó a Trump a neutralizar a la brutal policía antiinmigración". Zarzalejos define a Trump como un "autócrata", pero confía en que "el peso de los estamentos del estado, sobre todo los económicos, evitarán que perpetre más locuras".

EFE Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump

Propaganda para consumo interno

Sobre la rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca por el director de la CIA, el secretario de defensa y el general jefe de las fuerzas armadas aéreas, Zarzalejos la describió como un acto de "adulación a Trump". Considera que los discursos fueron "numéricos, épicos y aduladores", concebidos como "propaganda bélica para consumo interno" en torno al meritorio rescate de un piloto caído.

No obstante, el analista ha destacado que en dicha comparecencia no se mencionó "lo más relevante": la eliminación del jefe de la inteligencia de la guardia revolucionaria iraní. A pesar de la "improbabilidad del truptismo", Zarzalejos se muestra convencido de que se ha alcanzado un momento decisivo.

Para el periodista, el día de ayer marcó un antes y un después en la escalada de tensión. "Ayer se produjo un punto de inflexión en la guerra, y lo vamos a comprobar en muy, muy pocas horas", ha sentenciado, anticipando cambios inminentes en el conflicto.