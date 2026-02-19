"En España se consumen 67 millones al día y está un 30% más caro desde hace un año porque las temperaturas están reduciendo las cosechas"

El café, una de las bebidas más populares del mundo con más de 2.000 millones de tazas consumidas a diario, es cada vez más caro. El motivo principal es el cambio climático, que está afectando gravemente a las zonas productoras. En el programa Herrera en COPE, la experta en economía Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo', junto a Jorge Bustos, las causas y consecuencias de este fenómeno que amenaza la producción y encarece el precio final para el consumidor.

El calor, el gran enemigo del café

Según ha explicado Pilar García de la Granja, el aumento de las temperaturas es el factor clave. "Con la temperatura por encima de los 30 grados se marca el umbral, a partir del cual las plantas de café experimentan estrés por calor, lo que reduce su rendimiento, afecta la calidad del grano y puede aumentar su vulnerabilidad a las enfermedades", ha señalado. Esta situación se ha agravado en los últimos cinco años, un periodo en el que el número de días con temperaturas perjudiciales para el cultivo no ha dejado de crecer.

Escúchalo en POdcast Los cafeteros, ante una escalada interminable de precios | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Un reciente informe de Climate Central confirma esta tendencia. Los 25 países productores de café, que concentran el 97% de la producción mundial, han experimentado una media de 47 días adicionales de calor extremo al año debido al cambio climático. La variedad de café arábico, que representa entre el 60% y el 70% del suministro global, es especialmente vulnerable, ya que incluso temperaturas más frescas, entre los 25 y 30 grados, no son óptimas para su crecimiento.

Un futuro incierto para los países productores

El impacto de estas condiciones climáticas es devastador para los países productores. Según los expertos, el cambio en las condiciones amenaza la superficie de tierra disponible para el cultivo, que "puede disminuir en un 50% para el año 2050 si no se hace una adaptación adecuada", advierte García de la Granja. Esto podría provocar una migración de los cultivos a nuevas regiones, lo que, si bien podría generar oportunidades económicas, también conllevaría un grave riesgo de deforestación en las zonas productoras actuales.

Este cambio en las condiciones amenaza la cantidad de tierra disponible para producir el café, que puede disminuir en un 50% para el año 2050" Pilar García de la Granja Experta económica

Los cinco principales países productores (Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia), responsables del 75% de la oferta mundial, han sufrido una media de 57 días extra de calor perjudicial al año. Brasil, el mayor productor del mundo, ha sido el más afectado, con 70 días adicionales de calor extremo al año por el cambio climático. Para mitigar estos efectos, se están impulsando prácticas agrícolas sostenibles, como "plantar un dosel de árboles mucho más alto que da sombra a estas plantas de café y las protege del calor", ha comentado la experta.

Pixabay Una taza de café

La inevitable subida de precios

Como consecuencia directa de la reducción de las cosechas, el precio del café ha experimentado una "subida histórica y sostenida", según ha afirmado Pilar García de la Granja. En España, el café se ha convertido en uno de los alimentos que más se ha encarecido, con un aumento superior al 30% en un año. Este encarecimiento sostenido, que ha marcado picos en diciembre de 2024 y febrero de 2025, refleja la creciente dificultad para producir una de las bebidas más demandadas del planeta, un escenario que, como apuntaba con ironía Jorge Bustos, podría llevar a "acabar sembrando café en Asturias".