Emilio, exmiembro de la legión paracaidista: "Todo está en el cerebro; si uno quiere hacerlo lo hace. Me alisté con 18 años"
El increíble testimonio de Emilio, un oyente de 'Herrera en COPE' que a sus 62 años y ayudado por una muleta no renuncia a su pasión por los deportes extremos
El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos' conducida por Alberto Herrera, ha sido el escenario de un testimonio sobrecogedor. Emilio, un oyente de 62 años residente en Gines (Sevilla), ha compartido su experiencia como exmiembro de la legión paracaidista y el accidente que cambió su vida para siempre.
Con solo 18 años, Emilio sufrió un grave percance cuando su paracaídas no se abrió correctamente. Según ha relatado, un 'enrollamiento de cuerda' y una 'doble campana' provocaron que su velocidad de caída pasara de los habituales 3 metros por segundo a 9 metros por segundo. 'No se abrió de forma correcta', ha matizado, lo que le ocasionó un aterrizaje violento que lo mantuvo 73 días ingresado en el hospital Gómez-Ulla de Madrid y le obligó a ser 'excluido de la brigada paracaidista'.
Un último salto como sueño
A pesar del accidente y de que actualmente se desplaza con la ayuda de una muleta, Emilio nunca abandonó los deportes de riesgo, practicando más adelante puenting, rappel y barranquismo. Su mayor anhelo, sin embargo, sigue ligado al cielo. 'No me voy de este barrio sin dar el último salto', ha confesado emocionado, una promesa que ya ha transmitido a su hija Estefanía, su hijo Sergio y su nieto David.
Todo está en el cerebro
El oyente también ha recordado momentos de gran tensión, como el salto anterior al suyo, en el que un compañero y amigo de Jaén falleció al no abrírsele el paracaídas. Durante su propia caída accidentada, Emilio ha reconocido que su único pensamiento era: 'soy el siguiente, soy el siguiente'.
Emilio defiende con firmeza que la superación es una cuestión mental. 'Cualquier persona que lo quiera, lo hace. Todo está en el cerebro', ha afirmado en la antena de COPE, subrayando que su 'ardor guerrero' ha sido moldeado por una vida de esfuerzo desde que trabajaba en la fontanería con 13 años.
Otras historias de adrenalina
El testimonio de Emilio ha dado paso a otras historias de adrenalina compartidas por los oyentes. Daniel, de Écija, ha hablado sobre su pasado practicando 'onboard downhill' con su asociación 'los Bellotas Don Hills', una afición que le provocó lesiones en ambas rodillas y hombros. Por su parte, Nicolás, desde Palma de Mallorca, ha recordado sus años haciendo 'barranquismo' y un susto en el que una cuerda 'se nos quedó corta' en un salto de más de 60 metros, lo que le ha llevado a cambiarlo por el buceo.
Otros participantes, como María José o Mercedes, han relatado sus experiencias con el rappel o el parkour que practica su hijo, completando una sección radiofónica cargada de emoción y riesgo y mostrando la gran variedad de deportes extremos que existen.
