Luis Garvía, analista financiero: "Las hipotecas son más baratas en España que en el resto de Europa, el problema es que los sueldos son más bajos y hay más presión fiscal"

El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento lleno de contrastes. Aunque nuestro país tiene el segundo tipo de interés más bajo de la Unión Europea (2,97%), solo por detrás de Malta, el esfuerzo para hacer frente al pago de una casa es cada vez mayor. Así lo han analizado Jorge Bustos y Pilar Cisneros en el programa ‘Herrera en COPE’, donde han desgranado la realidad de un mercado que, pese a un euríbor que se resiste a bajar del 2,2%, ha visto cómo la hipoteca media se sitúa ya en los 170.000 euros.

La clave de esta paradoja la ha ofrecido el doctor en finanzas de la Universidad de Comillas, Luis Garvía, quien ha explicado en COPE que para entender la situación real hay que incluir en la ecuación otras variables. “Debemos de meter otras variables, la presión fiscal, la inflación también y, sobre todo, los salarios, son más bajos que en nuestros homólogos europeos”, ha detallado. El resultado, según el experto, es que en España hay “intereses y costes más bajos, en teoría, pero un esfuerzo por familias más alto”.

Alamy Stock Photo Cartel de Se Vende en Sevilla

Este sobreesfuerzo se traduce en un dato demoledor: pagar una vivienda en propiedad supone ya destinar siete años de nuestro sueldo íntegro, una cifra que representa el doble de lo que suponía para la generación de nuestros padres.

Un año de récords con requisitos más duros

A pesar de las dificultades, el mercado hipotecario ha vivido un 2025 de cifras históricas, con un mes de noviembre que ha sido el mejor en 15 años tras registrar un aumento del 12% en la firma de hipotecas. A falta de los datos oficiales de diciembre, todo apunta a que 2025 podría convertirse en el año con más firmas en España desde 2010. En este contexto, la economista Marta Ruiz señala que “la hipoteca media ya escala por encima de los 167.000 euros, un 10% más que hace un año”. Además, se sigue buscando la seguridad, pues seis de cada diez nuevas hipotecas se firman a tipo fijo.

Los bancos ya se han dado cuenta de que no pueden seguir dando hipotecas con tanta alegría" Pilar García de la Granja Experta económica

El gran reto: conseguir el dinero para la entrada

Este auge en las firmas choca con un endurecimiento de las condiciones por parte de la banca, un tema analizado en el programa ‘La Linterna de COPE’ por Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja. El economista Julián Salcedo ha explicado en este espacio que para 2026 prevé “una evolución ligeramente al alza de los tipos de interés” junto a “una restricción un poco más alta con unos requisitos un poquito más elevados en la concesión por parte de las entidades financieras”.

García de la Granja ha subrayado este cambio de estrategia en la banca, comentando que “los bancos ya se han dado cuenta de que no pueden seguir dando hipotecas con tanta alegría”. Según la experta, las entidades están acortando los plazos de amortización a una media de 20 años, una condición que, aunque parezca inocua, tiene una consecuencia directa para el comprador.

Esta nueva realidad, como ha detallado la directora de Mediodía COPE, “significa que el 40 por ciento del coste se tiene que dar a toca teja”. Este requisito se convierte en una barrera de entrada casi insalvable para muchos compradores, especialmente para los más jóvenes.

Acumular una cantidad tan elevada de ahorros en un contexto de inflación es una misión casi imposible para quienes afrontan la compra en solitario. “La cuestión es quién tiene ese dinero ahorrado, los jóvenes, pues, no parece fácil”, ha reflexionado García de la Granja. La situación contrasta con la de generaciones pasadas, cuando con 7,5 años de trabajo era posible adquirir una casa.

Finalmente, la experta ha sentenciado que el endurecimiento de las condiciones choca con una demanda de vivienda que no cesa. “Miles de personas buscando una vivienda y no la encuentran porque no hay suficientes, y todo lo que sale al mercado inmobiliario se vende”, ha concluido.