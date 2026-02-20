Cuando compras un billete de avión no sólo pagas el precio, te cobran estas 8 tasas: "Equipaje, costes de emisión, gestión, combustible, IVA, destino y hasta asiento"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE la nueva polémica en el sector aéreo. Aena ha propuesto a las aerolíneas que operan en España subir las tasas por viajero en casi medio euro, concretamente 43 céntimos, una medida que ha hecho saltar todas las alarmas en el sector y entre los viajeros.

Como señaló el periodista Jorge Bustos, esta noticia llueve sobre mojado. Según los datos expuestos por De la Granja, en los últimos 5 años, las tasas de los aeropuertos y, por ende, el precio de los billetes de avión, han subido de media un 15 por 100, una tendencia que parece continuar con esta nueva propuesta.

Guerra de cifras

La subida se aplicaría en el periodo que va desde 2027 hasta 2031. Según los cálculos de Aena, esto supondría unos ingresos extraordinarios de 800 millones de euros para financiar parte de la inversión de 13.000 millones anunciada para mejorar los aeropuertos. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) eleva esa cifra a 1.520 millones de euros que, aseguran, terminarán pagando los viajeros.

La principal discrepancia entre ambas partes, explica la economista, reside en las estimaciones de pasajeros. La tensión es tal que las aerolíneas no solo rechazan la subida, sino que han solicitado formalmente una rebaja del 5 por 100 en el coste de esas tasas aeroportuarias.

¿Qué pagas realmente en un billete de avión?

Desgranar el coste real de un billete se ha convertido en una tarea compleja. Ante la pregunta de cuánto suponen los impuestos y tasas, Pilar García de la Granja afirma con rotundidad que "hay que hacerse un máster, como para la factura eléctrica". La estructura del precio es un verdadero laberinto de conceptos.

El precio total del billete se compone de múltiples elementos. Por un lado, la tarifa de la compañía, a la que se suman las tasas. Además, hay que contar con costes fijos como la facturación del equipaje, los costes de emisión o gastos de gestión, un recargo por combustible que varía con el precio del petróleo, el IVA y, dependiendo del destino, las tasas gubernamentales y medioambientales. Incluso el asiento que se elige puede alterar el precio final.