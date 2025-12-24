"Son objetos de fuera del Sistema Solar y por eso es tan interesante para la ciencia: ver cómo es lo que hay al otro lado del 'muro'"

En el programa 'Herrera en COPE', el divulgador científico Jorge Alcalde ha explicado a Sofía Buera dos fenómenos fascinantes: la visita de un objeto interestelar y el imperceptible giro tectónico de la Península Ibérica. Ambos acontecimientos, aunque de escalas muy diferentes, subrayan la continua actividad del cosmos y de nuestro propio planeta.

El tercer visitante interestelar

Recientemente, un objeto denominado '3I/Atlas' ha pasado a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra. Se trata del tercer objeto interestelar detectado por la tecnología humana, después de 'Oumuamua' en 2017 y '2I/Borisov' en 2019, y ha supuesto una oportunidad única para estudiar un cuerpo procedente de fuera del sistema solar.

ESA Imagen de seguimiento del cometa de la Agencia espacial Europea

Alcalde describe estos objetos como tener "la primera prueba de algo que ha venido de ahí fuera y que nos puede dar pistas de cómo es lo que hay ahí fuera". Estos cuerpos son considerados restos de la formación de otros sistemas solares, una suerte de escombros cósmicos que contienen información valiosa sobre el origen de otros vecindarios estelares.

¿Tecnología extraterrestre?

El comportamiento de 3I/Atlas ha generado controversia, ya que su trayectoria errática y la presencia de una 'anticola' —una cola que apunta hacia el Sol— no se correspondían con el de un cometa convencional. Esto llevó a algunos científicos, como el astrónomo de Harvard Avi Loeb, a plantear la posibilidad de que fuera "tecnología extraterrestre".

Jorge Alcalde ha aclarado que a científicos como Loeb "le gusta mucho aprovechar estas noticias para sembrar la duda de si estamos ante objetos procedentes de civilizaciones extraterrestres". Sin embargo, la explicación más aceptada es que la anticola se debe a un efecto visual de perspectiva desde la Tierra, por lo que el consenso científico actual sostiene que es un objeto natural.

El imperceptible giro de la península

Por otro lado, Alcalde ha revelado que la Península Ibérica está girando en el sentido de las agujas del reloj a un ritmo de un milímetro por año. Este movimiento es producto del "juego de las placas tectónicas", concretamente de la fricción entre la placa euroasiática y la placa africana, que empuja y hace rotar lentamente el territorio.

Aunque imperceptible, esta tensión geológica podría explicar la mayor propensión a terremotos en zonas como el mar de Alborán, el sudeste peninsular o Lisboa. Alcalde recordó el grave terremoto de Lisboa de 1755 para ilustrar que "no estamos en una zona exenta de estas catástrofes naturales", y que la ciencia, gracias a herramientas precisas, permite hoy comprender mejor estos fenómenos.