Por primera vez las empresas no podrán pagar el SMI a sus empleados asumiéndolo con otros complementos: "Son 1.221 euros al margen de transporte o antigüedad"

El Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por sexta vez sin el acuerdo con los empleadores desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE', donde ha desgranado las claves de este incremento que sitúa el SMI en 1.221 euros al mes por 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.

Un cambio clave para las empresas

La principal novedad, según ha explicado García de la Granja, es que por primera vez se espera que las empresas no puedan asumir esta subida con los complementos del empleado. De hecho, la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha explicado en un vídeo en redes sociales que "La nueva subida del SMI son 1.221 euros al margen de complementos como transporte o antigüedad".

La nueva subida del SMI son 1.221 euros al margen de complementos como transporte o antigüedad" Yolanda Díaz Ministra de Trabajo

Este cambio supone un notable aumento de costes para autónomos con trabajadores a cargo, pequeños negocios y familias con empleados del hogar. Según los datos ofrecidos en COPE, el coste laboral anual total por trabajador superará los 23.400 euros, reflejando un incremento en las cotizaciones sociales de unos 690 euros al año de media.

El SMI como nuevo salario estándar

Pilar García de la Granja ha advertido sobre el principal efecto de estas subidas en el mercado laboral: "el SMI se ha convertido en la práctica en la retribución prácticamente más frecuente en nuestro país". En tan solo cinco años, ha pasado de equivaler a un 56 % del sueldo más frecuente a representar un 97 %.

Esto significa, según la periodista, que el SMI ya no es un salario de entrada para profesiones menos cualificadas, sino que se ha convertido de facto en "el salario con el que se contrata independientemente de la cualificación". La razón, argumenta, es que el tejido empresarial español no tiene capacidad de asumir mayores subidas de salarios para la que antes se consideraba clase media.

Un país de sueldos bajos

Actualmente, cerca de 2,4 millones de personas cobran el SMI en España. Un informe del año 2025 señala que cuatro de cada diez trabajadores (un 40 %) cobraban entre 22.000 y 37.000 euros brutos al año. Estos datos llevan a la colaboradora de 'Herrera en COPE' a una conclusión contundente sobre la situación del país.

Junto al presentador Jorge Bustos, García de la Granja ha sentenciado que España es "un país de sueldos bajos e impuestos altísimos". Esta situación, además de frenar la creación de nuevos empleos, como asegura la patronal, provoca que los que se crean sean de bajo poder adquisitivo.

Como consecuencia final, cada vez más personas necesitan dos trabajos para llegar a final de mes o dependen de un subsidio complementario del Estado. Un escenario que, en palabras de la experta, está "ensanchando la bolsa de las personas con menos poder adquisitivo y cargándose a la clase media".