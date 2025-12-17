Martín Sierra, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, reflexiona sobre el futuro de la exploración espacial: "En cuanto sigamos investigando vamos a alucinar"

Un reciente análisis de las muestras del asteroide Bennu, traídas a la Tierra por la misión Osiris-Rex de la NASA, ha revelado la presencia de los componentes básicos para la formación de vida. Este hallazgo, que incluye glucosa y las bases nitrogenadas que componen el ADN y el ARN, supone un paso crucial en la comprensión del origen de la vida.

Así lo ha explicado Martín Sierra, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Colorado, en una entrevista con Alberto Herrera en el programa 'Herrera en COPE'.

Martín Sierra

Vida en las condiciones más extremas

escúchalo en podcast Martín Sierra | Un café con Alberto Herrera Un café con Alberto Herrera Escuchar

La capacidad de la vida para resistir en entornos hostiles no es una teoría nueva. Sierra ha recordado el caso del Apolo 12, cuyos astronautas trajeron de vuelta restos de la sonda Surveyor 3. En ellos se encontró una colonia de Streptococcus mitis, una bacteria terrestre que sobrevivió dos años en la Luna sin atmósfera, luz ni comida, tras el estornudo de un operario.

Más recientemente, en abril de 2019, la sonda israelí Beresheet se estrelló en la Luna con una carga deliberada de tardígrados, conocidos como ositos de agua. Estos seres extremófilos son capaces de sobrevivir en las condiciones más extremas, y ahora los científicos investigan si lograron resistir el impacto. "Podría haber bichos ahora mismo danzando en la Luna", ha comentado Sierra.

Los ladrillos de la vida, en un asteroide

Estos descubrimientos dan fuerza a la teoría de la panspermia, que postula que la vida pudo viajar a través del espacio. El hallazgo en el asteroide Bennu de los "bloques de construcción de la vida", como ribosa y las bases del ADN, es una prueba de que estos componentes existen fuera de nuestro planeta. Aunque se han encontrado por separado, Sierra lo compara con recibir "una caja con Lego, y ahora lo único que tendrías que hacer tú es montarlo".

Martín Sierra con Alberto Herrera y Javier Sierra

A pesar de lo revolucionario del descubrimiento, el experto considera que apenas se ha comenzado a explorar. "Estamos empezando a mirar y ya estamos encontrando todo esto. En cuanto sigamos investigando, vamos a alucinar", ha afirmado, destacando el enorme potencial de las futuras investigaciones espaciales.

El futuro de la exploración espacial

La búsqueda de vida se apoya en la detección de biofirmas y tecnofirmas. El telescopio espacial James Webb ya busca estos marcadores analizando la atmósfera de exoplanetas, mientras que la misión Europa Clipper se dirigirá a una luna de Júpiter para analizar los géiseres de agua que emanan de su océano subterráneo en busca de pruebas de vida.

Para alcanzar otros sistemas estelares, se está desarrollando la tecnología de las velas solares, que podrían impulsar naves a un cuarto de la velocidad de la luz y llegar a Próxima Centauri en tan solo 16 años. Esta idea ganó fuerza con la llegada del objeto interestelar Oumuamua, cuya extraña aceleración podría explicarse si se tratara de una de estas velas.

Martín Sierra

Más cerca, el programa Artemis planea volver a la Luna en 2028, esta vez al polo sur, donde existe agua en forma de hielo. Este recurso es vital, ya que no solo permite el sustento humano, sino que puede separarse en hidrógeno y oxígeno para ser utilizado como combustible para cohetes, convirtiendo a la Luna en una plataforma de lanzamiento para el resto del sistema solar.

Ante estos avances, Sierra ha subrayado la importancia de una formación que no sea puramente técnica para los ingenieros. En su universidad, es obligatorio cursar humanidades para plantearse el dilema ético de su trabajo: no se trata solo de si algo se puede hacer, sino de si se debe hacer.