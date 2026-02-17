La Constitución se convierte en la más longeva de la historia de España en medio de su máxima fragilidad

Este mes de febrero, la Constitución Española de 1978 se ha convertido en la más longeva de la historia de España, superando en vigencia ininterrumpida a la de 1876. La efeméride, celebrada con un acto solemne en el Congreso presidido por los reyes, ha sido analizada por el periodista José Antonio Zarzalejos en el programa 'Herrera en COPE', donde ha advertido sobre la extrema fragilidad que atraviesa la Carta Magna.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST La Constitución supera los 47 años de vigencia, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

Zarzalejos ha recordado en la sección 'Sexto Sentido' junto a Carlos Herrera que el historial constitucional español es un “festival de despropósitos históricos”. El periodista ha señalado que, a diferencia de otros países, en España “nunca hemos reformado las constituciones, siempre las hemos abatido”, lo que convierte la durabilidad de la actual en un hito, pero también en un desafío.

Una Constitución amenazada desde el poder

Pese a su longevidad, la Carta Magna se encuentra en una situación delicada. Según Zarzalejos, la Constitución es “frágil” porque desde que “en 2018 llegó Sánchez al poder”, se ha aliado “con todos los partidos que pretenden tumbarla”. El analista ha denunciado que el Gobierno y su presidente la “infringen a diario” con prácticas como la “exclusión del parlamento”, la ausencia de “presupuestos del estado” y la “colonización de las instituciones”.

Para Zarzalejos, uno de los defectos del texto es su rigidez, ya que solo ha sido reformada en cuatro ocasiones en aspectos no sustanciales. Ha defendido que para asegurar su futuro “habrá que restablecer los mecanismos necesarios” para evitar que sea utilizada “con arbitrariedad y como cobertura a un presidente parlamentario que ha perdido su legitimidad de ejercicio”.

La ausencia de los socios del Gobierno

El periodista ha puesto el foco en la ausencia de los socios del Ejecutivo en el acto de celebración. “Los socios del gobierno son los que detestan la constitución”, ha afirmado, asegurando que esto desmonta “la falacia con la que el PSOE quiere colar como decentes sus pactos” con la extrema izquierda y los separatistas. Para Zarzalejos, no es cierto que se haya integrado a los grupos antisistema.

José Antonio Zarzalejos y Carlos Herrera

Como prueba, ha señalado que “Bildu no ha condenado el terrorismo a Etarra, sino todo contrario”. Además, ha añadido que desde “Esquerra y Yunes proclaman a diario que lo volverán a hacer”, en referencia a la sedición de 2017, y que la extrema izquierda y parte del PSOE “están en la lógica republicana”.

Finalmente, José Antonio Zarzalejos ha concluido que esta significativa ausencia en el Congreso es una prueba irrefutable del delicado momento que vive la ley fundamental. “La ausencia hoy en el congreso va a ser muy voluminosa”, ha sentenciado, “y confirmará una vez más que la constitución está herida”.