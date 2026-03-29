"Nuestras células sufren alteraciones genómicas con el paso del tiempo; cuando duplica el ADN puede producir un pequeño error. La forma de corregirlo funciona peor con el envejecimiento"

¿Se imaginan poder reiniciar el cuerpo y rebobinar el envejecimiento? Esta pregunta, planteada por Carlos Herrera en su programa 'Herrera en COPE', ha dado pie a que el divulgador científico Jorge Alcalde desgrane los detalles de un nuevo y prometedor avance. Una empresa en Boston ha recibido vía libre para probar en humanos un tratamiento de reprogramación celular que busca, literalmente, devolver las células a un estado más joven.

Como ha explicado Alcalde, el objetivo de esta terapia es "darle al botón hacia atrás a la cinta del paso del tiempo en nuestras células". El envejecimiento celular se debe en gran medida a las alteraciones genómicas, pequeños errores que se acumulan en el ADN cada vez que una célula se divide. Aunque el cuerpo posee mecanismos de reparación, con el tiempo estos "se estropean" y las células envejecen y mueren.

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El secreto de la reprogramación celular

La innovadora técnica se basa en los descubrimientos del científico japonés Shinya Yamanaka, galardonado con el Premio Nobel. Consiste en utilizar virus como vehículos para introducir en las células unas moléculas capaces de revertir su especialización y devolverlas a un estado de célula madre, similar al que tenían en la etapa embrionaria. "Con estas proteínas, con estas moléculas, se puede hacer que vuelvan al proceso anterior y reconvertirlas en lo que queramos", ha detallado el experto.

Este primer ensayo clínico se llevará a cabo de una forma muy controlada para evaluar su seguridad. La terapia se aplicará mediante inyecciones en la retina de pacientes que sufren glaucoma. El objetivo es comprobar si sus células oculares se recuperan y recuperan la fortaleza que tenían años atrás.

Los riesgos: un equilibrio delicado

A pesar de lo prometedor del avance, Jorge Alcalde ha lanzado una seria advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Ensayos previos con ratones de laboratorio han revelado que revertir el proceso de envejecimiento celular puede aumentar el riesgo de desarrollar tumores. El envejecimiento, de hecho, es un mecanismo de defensa del cuerpo.

Nuestro organismo tiene ese freno de mano echado, evita que las células proliferen de manera descontrolada" Jorge Alcalde

Alcalde ha explicado este delicado equilibrio: "Nuestro organismo tiene ese freno de mano echado, evita que las células proliferen de manera descontrolada, precisamente para protegernos del cáncer". Por ello, esta primera aproximación en humanos se realiza con extrema cautela y en un área muy localizada como es el ojo.

Alamy Stock Photo Representación del ADN

Un sueño solo para ricos

El debate también ha abordado la cuestión ética y económica. Por el momento, estas terapias son carísimas y no forman parte de los sistemas nacionales de salud. Esto plantea un dilema moral, ya que la longevidad parece convertirse en un lujo al alcance de unos pocos.

Herrera en COPE Jorge Alcalde, divulgador de ciencia

Este tipo de tratamientos ya se están aplicando de manera no oficial, con figuras como el magnate Bryan Johnson invirtiendo fortunas en su propio rejuvenecimiento. Según Alcalde, líderes como Vladímir Putin o el primer ministro chino ya han confesado utilizarlas. "La longevidad es un sueño de ricos", ha sentenciado.

El objetivo final de la ciencia, según el experto, no es alcanzar la inmortalidad, sino llegar al límite biológico del ser humano, que los científicos sitúan entre los 120 y 130 años, con la mejor salud posible. Un futuro que, aunque fascinante, de momento parece reservado a una élite.