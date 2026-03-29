El jilguero europeo se corona como Ave del Año para alertar sobre la pérdida de biodiversidad

El jilguero europeo (`Carduelis carduelis`) se ha coronado como Ave del Año en la votación popular de SEO/BirdLife. Este pájaro, de vistoso plumaje y canto melodioso, se convierte en un emblema para concienciar sobre los problemas que afrontan las aves más comunes en los paisajes agrícolas y las ciudades.

Un pájaro adaptable y muy reconocible

Ana Valentín, delegada de SEO/BirdLife en Valencia, lo describe como "un ave muy vistosa", con una careta roja, franjas amarillas en las alas y un canto inconfundible. A pesar de sus colores, es un pájaro discreto y, según la experta, "lo primero que haremos será oírla antes que verla".

Lo primero que haremos será oírla antes que verla" Ana Valentín, delegada de SEO/BirdLife en Valencia

Se trata de una especie muy plástica, presente en casi toda la península Ibérica, Canarias y Baleares. Puede encontrarse tanto en paisajes agrícolas como en los parques y jardines de nuestras ciudades.

Amenazas para las aves comunes

La elección del jilguero, con casi el 56% de los votos, busca alertar sobre los peligros que afectan a su entorno. Entre las principales amenazas, Valentín destaca "el impacto que tienen los modelos agrarios actuales, el uso intensivo de los plaguicidas y de los herbicidas, la captura ilegal y la simplificación del paisaje".

El objetivo de la campaña es claro, según Valentín: "es como dar voz a las aves comunes y defender unos campos y unas ciudades con más biodiversidad". Históricamente, el jilguero fue víctima del silvestrismo, una práctica prohibida desde 2018 que consistía en su captura por su canto, aunque la cría en cautividad de forma regulada sí está permitida.