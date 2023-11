Sonsoles Ónega desvela cuál fue la noticia que le inspiró para escribir su Premio Planeta

Sonsoles Ónega y Alfonso Guizueta se sientan en 'Herrera en COPE' para hablar sobre los galardones literarios que han obtenido. La periodista es ganadora del Premio Planeta y Guizueta es finalista.

Hay algo de osadía en intentar escribir un libro y explica Ónega que tiene inseguridad porque no sabe si le gustará a los lectores. "El Premio Planeta tiene un jurado. Ahora la novela llega a todo un país, incluso a América. A mí eso me impacta mucho. Nunca he conseguido traducir mis libros y de repente sale en catalán". Dice la periodista que no está segura al 100% de todo lo que hace, pero, a partir de ahora, "el público dirá".