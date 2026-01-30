Soledad, hostelera: "Tenía un bar pero tuve que cerrar; ahora vivimos del trabajo de mi marido que su profesión es pintor, pero necesitamos otro apoyo"

El Gobierno celebra un día histórico para el empleo en España. Según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025, el paro baja por primera vez del 10% en 18 años y se alcanza un récord de ocupación con casi 22,5 millones de trabajadores. Así lo analizaban este jueves Jorge Bustos, Pilar Cisneros y la periodista económica Victoria Ballesteros en el programa 'Herrera en COPE'.

Sin embargo, tras las cifras de las que presume la ministra Yolanda Díaz, se esconde una realidad que no se percibe a pie de calle. Colectivos como los autónomos, el pequeño comercio, el transporte o la hostelería sufren una debacle que se traduce en el cierre de mil negocios desde que empezó el año.

EFE La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

La historia de Soledad

Victoria Ballesteros ha puesto voz a esta situación a través del testimonio de Soledad, quien regentaba un bar pero tuvo que bajar la persiana. El motivo fue la asfixia económica provocada por los costes cada vez más elevados, como la subida del alquiler del local o de los suministros.

La situación se volvió insostenible. "Tuvimos que prescindir de los empleados, teníamos que hacer muchas más horas mañana, tarde y prácticamente la noche", ha relatado Soledad. Finalmente, la decisión fue drástica: "Tuvimos que dejar el bar".

Ahora, Soledad trabaja por cuenta ajena. Su marido sí sigue siendo autónomo como pintor, un sector, el de la construcción, que sigue creando empleo con 11.700 altas el año pasado. A pesar de ello, el sueldo de ella es fundamental para la economía familiar.

“Podemos vivir de ello, pero, claro, necesitamos un apoyo, que sería mi trabajo. Si no, no podríamos hacerlo”, ha explicado sobre su situación. Soledad ha añadido que tienen "una hija que está estudiando en Madrid", lo que aumenta la presión sobre sus finanzas.

Un récord con matices

El caso de Soledad ilustra la compleja situación de los autónomos en España. Aunque 2025 cerró con un récord de 3,4 millones de empleados por cuenta propia, estos apenas suponen el 16% del total de trabajadores, el porcentaje más bajo registrado en el mercado laboral.