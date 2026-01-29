Pilar García de la Granja, sobre los autónomos: "Nunca habían supuesto un porcentaje tan bajo y se explica porque en España los asalariados han crecido el triple en 2025"

La situación de los autónomos en España es cada vez más complicada. Así lo ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha alertado de que muchos negocios no pueden asumir los costes cada vez más elevados. Esta problemática afecta especialmente a los autónomos con ingresos medios y bajos, que ven cómo se complica el mantenimiento de sus negocios, incluso con una o dos personas a su cargo.

Escúchalo en Podcast La odisea de ser autónomo en España | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

El drama del pequeño comercio

Según ha detallado la periodista, los datos son "estremecedores". Durante el año pasado, más de 13.500 comercios cerraron, lo que equivale a unos 1.100 negocios al mes. La peor parte se la está llevando el pequeño comercio, como la "tienda del barrio, la panadería, la mercería", ha apostillado el conductor de la sección, Jorge Bustos.

García de la Granja ha puesto voz a esta realidad con el caso de Soledad, propietaria de un bar que tuvo que cerrar. "Tuvimos que prescindir de los empleados, teníamos que hacer muchas más horas mañana, tarde y prácticamente la noche. Tuvimos que dejar el bar", relataba la autónoma en un testimonio recogido por la periodista.

Contratar, una misión imposible

Otro de los grandes problemas para los autónomos es la dificultad para contratar personal. Pilar García de la Granja ha explicado que los pequeños negocios como "peluquerías o talleres" no pueden ofrecer una "proyección laboral" atractiva para los empleados. Se trata de profesiones más parecidas a los "oficios de toda la vida" que no pueden competir en costes con las grandes empresas.

Europa Press El presidente de ATA, Lorenzo Amor

En este sentido, ha recogido las palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Tenemos menos empleo generado por los autónomos y menos autónomos empleadores". A pesar de esta tendencia negativa, Amor también ha señalado un dato positivo: "más del 60 por 100 de los autónomos tiene ya más de 5 años de antigüedad en su negocio".

Tenemos menos empleo generado por los autónomos y menos autónomos empleadores" Lorenzo Amor Presidente de ATA

La paradoja del mercado laboral

La paradoja reside en que, mientras el trabajo por cuenta propia se debilita, el empleo total bate récords. Según los datos comentados en el programa, la cifra de autónomos ha crecido un 1 % en el último año, mientras que la de asalariados ha subido un 3 %. Esto explica por qué los autónomos suponen un porcentaje cada vez menor del mercado laboral, representando apenas el 16 % del total de los trabajadores, una cifra nunca antes tan baja.

Una situación que ha llevado a Jorge Bustos a una amarga conclusión: "Es que es difícil ser autónomo en España. Empiezan a ser el lince ibérico", ha sentenciado, comparando a este colectivo con una especie en peligro de extinción.