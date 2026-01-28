Juan Carlos Ferrero desvela en El Partidazo de COPE la clave por la que Alcaraz puede superar los récords de Novak Djokovic: "Obviamente"

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, ha analizado el momento actual del tenista murciano, destacando su claridad de ideas y su enorme motivación ante el reto de Wimbledon. Ferrero considera que una hipotética final contra Jannik Sinner sería "un partido superespecial" y ve a Alcaraz ligeramente por encima.

Favorito por su mentalidad

El técnico valenciano ha explicado que "Carlos ya sabemos que que funciona muy bien bajo una motivación clara". A pesar de que Sinner ha ganado los dos últimos títulos, Ferrero da "un poquito más favorito a Carlos" para el torneo, ya que lo ve "muy motivado", ha dicho este martes en la entrevista de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

En este sentido, ha compartido una de las claves de la mentalidad ganadora del murciano, afirmando que "cuando, como yo digo yo, huele sangre, es muy difícil de batir". Esta mentalidad es la que le impulsa en su objetivo de completar el Grand Slam.

El reto de ser el mejor de la historia

Al ser preguntado por el potencial a largo plazo de Alcaraz, Ferrero ha recordado una de sus frases más repetidas: "no me preguntes si Carlos va a ganar 20, 22, 24 Grand Slam, pregúntame si puede ganar el siguiente, que te voy a decir que sí".

Ferrero no ha dudado en abordar la cuestión de si Alcaraz puede convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. "¿Que va a ser el mejor de la historia? Ya te lo he dicho muchas veces, que puede serlo", ha sentenciado. Sobre la posibilidad de superar los récords de Djokovic, ha sido igualmente claro: "¿Que que puede superar los de Djokovic? Pues puede, sí, puede, obviamente puede. La las capacidades las tiene".

Sin embargo, el ex número uno del mundo ha señalado que este potencial no tiene garantías. El éxito a largo plazo "dependerá de su motivación año a año de seguir ganando títulos". Además, ha subrayado la importancia del físico, ya que al ser "un jugador superexplosivo", necesita "cuidarse mucho" para que las lesiones le respeten.