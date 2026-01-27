El programa 'Herrera en COPE' ha sacado a la luz el caso de Mari Carmen, una oyente que ha sido despedida tras ausentarse del trabajo para cuidar de su madre, a quien le habían diagnosticado un cáncer fulminante. La trabajadora intentó pactar con su empresa una solución para poder acompañarla, como una reducción de jornada, una excedencia o un cambio de turno, pero todas las opciones le fueron denegadas.

Esta negativa le provocó a Mari Carmen hasta tres crisis de ansiedad en su horario laboral. La situación empeoró tras la llamada de la doctora de la empresa, quien, según el testimonio de la afectada, le dijo: "Si tu madre se ahoga, trabajas a 15 minutos, te daría tiempo a llegar, y si no, son cosas que pasan, todos tenemos padres y hay que pasar por ahí".

Ante la falta de apoyo, Mari Carmen acudió a su doctora de cabecera, quien le tramitó automáticamente la baja médica. Trágicamente, su madre fallece a los 17 días. Tras cuatro semanas de baja, la empleada se reincorporó a su puesto de trabajo con normalidad.

Sin embargo, el 15 de enero, la empresa la convocó a una reunión para comunicarle su despido. "Me da una carta de despido y así, es que por coger la baja cuatro semanas por la muerte de mi madre, a mí me ha costado mi trabajo y un despido disciplinario sin derecho a nada", ha relatado la propia Mari Carmen.

Varios expertos consultados en el programa han calificado el despido como "radicalmente nulo por discriminación", ya que se fundamenta en la enfermedad de un familiar directo. Según señalan, la actuación de la empresa ha sido incorrecta desde el primer momento.

La legislación actual contempla herramientas para estas situaciones, como el nuevo permiso de fuerza mayor, aprobado en 2023. Este permiso ampara precisamente casos como el de Maricarmen, por lo que existía justificación para su ausencia. Los analistas concluyen que "la empresa ha actuado mal" y que el despido no solo es improcedente, sino nulo.

El caso de Mari Carmen, sin embargo, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un problema de absentismo laboral que ha ido en aumento en España. Este fenómeno tiene un impacto significativo tanto para los trabajadores como para las empresas, generando un debate sobre la gestión de las ausencias y los derechos laborales.

Según datos recientes, en España 1,5 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día. Aunque la gran mayoría de estas faltas están justificadas por motivos médicos, un 20 % corresponde a ausencias sin justificar. Este creciente volumen de ausencias ha provocado una pérdida de más del 6 % de las horas pactadas en el último año, con un coste económico que los expertos estiman entre 30.000 y 40.000 millones de euros anuales, lo que equivale a entre un 2 y un 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).

"El PIB es una panorámica de una ciudad que nos muestra su tamaño, pero no nos dice cómo están sus calles, si están limpias o si la gente vive bien",

El impacto en las empresas es directo y, en ocasiones, crítico. Juan Pablo González, gerente de ASHOTEL, ha señalado que se han llegado a registrar niveles de absentismo del 20 % en algunos departamentos, lo que hace 'inoperativo' el trabajo diario. Por su parte, Ana Gómez Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), califica la situación como un 'problema estructural ya del tejido empresarial y de la economía de este país', recordando que la ley distingue entre absentismo justificado e injustificado y es el trabajador quien tiene la 'carga de justificar' su ausencia.