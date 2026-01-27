Rosalía, periodista en Berlín: "Los alemanes pueden pedir la baja laboral desde casa y sin justificante y se está notando en los datos de absentismo en el trabajo"

El debate sobre el absentismo laboral ha cobrado una nueva dimensión al conocerse el sistema implantado en Alemania, que permite solicitar una baja laboral con solo un clic. Según ha explicado la periodista Rosalía Sánchez desde Berlín en el programa 'Herrera en COPE', esta herramienta digital, aunque efectiva durante la pandemia, está ahora en el punto de mira por su posible relación con el alarmante aumento de las ausencias en el país.

Un sistema que facilita el fraude

El mecanismo, conocido como "baja electrónica", permite al trabajador comunicar su ausencia a través de una aplicación o web de la empresa sin necesidad de un certificado médico inmediato. Esta facilidad, según Sánchez, reduce la barrera psicológica para ausentarse. "El fraude psicológicamente no es tan complicado si ni siquiera tienes que exponerte ante tu jefe", ha señalado la periodista, destacando que ya se han dado casos como el de un médico condenado por vender más de 2.000 certificados falsos a 30 euros cada uno.

El impacto económico en Alemania es contundente. La periodista ha cifrado en 134.000 millones de euros las pérdidas por absentismo en 2024, de los cuales 82.000 millones corresponden a salarios abonados por las empresas durante las bajas. Ante esta situación, la patronal alemana ya ha solicitado al Gobierno que reforme un sistema que, para algunos, hace la "tentación demasiado atractiva".

España, un problema de 30.000 millones

Mientras Alemania debate sobre su modelo, España se enfrenta a su propia crisis de absentismo, que se ha incrementado un 60 % desde 2019. Tal como se ha analizado en el espacio 'Antes de que pase' de COPE, cada día un millón y medio de personas no acuden a su puesto de trabajo, y más de 300.000 de ellas lo hacen sin justificación. El coste de estas ausencias se estima entre 30.000 y 40.000 millones de euros anuales.

Este fenómeno golpea con especial dureza a sectores como la hostelería. Juan Pablo González, gerente de AS Hotel, ha descrito situaciones límite con plantillas mermadas: "Hemos tenido niveles de absentismo del 20 %, lo que hace inoperativa una organización del trabajo". Esta carga repercute directamente en las empresas, que afrontan un doble coste, como explicaba Silvia Igranzo, del Círculo de Empresarios: "El trabajador que está de baja, pues, sigue cotizando a la seguridad social y es la empresa la que paga esa seguridad social [...] y tiene que contratar a un trabajador sustituto".

El debate legal y las posibles soluciones

Desde el punto de vista legal, la abogada Ana Gómez Hernández ha aclarado que el absentismo injustificado es un "problema estructural" en España. En este sentido, ha recordado la derogación en 2020 del artículo que permitía el despido objetivo por ausencias recurrentes y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula las primas antiabsentismo por considerarlas discriminatorias si no distinguen el motivo de la baja.

Entre las soluciones propuestas por la experta de ASNALA se encuentra mejorar el control de las bajas médicas, dar más capacidad a las mutuas para proponer altas y revisar los convenios colectivos para que el complemento salarial durante una baja no alcance el 100 % del sueldo. Según Gómez Hernández, "no puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando", como una vía para desincentivar el fraude en un contexto de cifras récord de absentismo.