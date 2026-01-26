"El 20% de las personas que se ausentan cada día de su puesto de trabajo lo hacen sin entregar a la empresa ningún documento de baja médica ni justificación"

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas del mercado de trabajo en España. Así lo ha analizado Jorge Bustos con Alberto Herrera en el programa 'Herrera en COPE', donde se han puesto sobre la mesa cifras preocupantes: de los 22 millones de españoles que trabajan, más de un millón y medio no acuden a su puesto cada día. Esto supone un crecimiento del 60% desde 2019, un fenómeno que, según Herrera, se resume en que "cada día falta más gente, más días y durante más tiempo".

Aunque la mayoría de estas ausencias se justifican por motivos médicos, los datos esconden una realidad más compleja. Tal y como ha detallado Alberto Herrera, "uno de cada cinco se tanga directamente", lo que significa que no ofrecen ninguna explicación ni presentan justificante alguno para ausentarse de su puesto de trabajo.

Europa Press La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Un síntoma de cambio social

Para ilustrar la magnitud de este cambio cultural, Herrera ha puesto un ejemplo llamativo: el lanzamiento del videojuego GTA el próximo 19 de noviembre, calificado como "el más esperado de la historia". En Estados Unidos ya han calculado que el día de su estreno la economía podría perder alrededor de 1.000 millones de dólares en productividad por personas que deciden no ir a trabajar para jugar. Se trata de un fenómeno que también ocurre con estrenos de series o finales deportivas, pero que en este caso alcanza una nueva dimensión.

La economía de EEUU podría perder 1.000 millones de dólares en productividad el día del estreno de GTA VI" Alberto Herrera Periodista

Herrera ha señalado que este tipo de ausencias masivas se producen "por gente que se pide la baja, que diga que está malo, o directamente que no aparezca", para quedarse en casa. Según ha apuntado, "la anécdota del videojuego no es el problema, es el síntoma de una sociedad que cambia". Jorge Bustos ha añadido que se trata de un problema que "desde la pandemia se ha multiplicado".

Lunes, viernes y el sector servicios

En España, el coste económico del absentismo laboral es muy grave, superando los 32.000 millones de euros anuales, lo que equivale a entre un 2% y un 3% del Producto Interior Bruto (PIB). Herrera lo ha calificado de "problema estructural" que afecta especialmente a la productividad del país. Los datos también revelan patrones claros: los lunes y los viernes son los días de la semana con mayor número de bajas.

Por sectores, los más perjudicados por el absentismo son los de servicios, construcción e industrias. Sin embargo, Alberto Herrera ha destacado una tendencia que invita a la reflexión y que se abordará en profundidad en el programa: "donde hay teletrabajo, mayor flexibilidad y mejor facilidad para conciliar, hay menos absentismo". Este dato sugiere que las nuevas formas de trabajo podrían ser una de las claves para mitigar el problema.