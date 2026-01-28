La inversión en ladrillo se mantiene como valor refugio: las claves para empezar con éxito

Empezar a invertir puede ser uno de los mejores propósitos para este año. En el programa 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha conversado con Gonzalo Navarro, director de transacciones de Urbanitae, sobre cómo dar los primeros pasos en la inversión inmobiliaria en un contexto de precios elevados.

Una inversión sencilla y transparente

Gonzalo Navarro ha explicado que el modelo de Urbanitae, la empresa de coinversión inmobiliaria líder en Europa, es "sencillo y transparente". La plataforma ofrece acceso a cualquier inversor a "proyectos inmobiliarios bien estructurados" y con la misma información que manejan los inversores profesionales.

La principal diferencia, según Navarro, es que no se trata solo de invertir y esperar. "Ofrecemos proyectos bien analizados, con una gestión activa y un control de riesgo", ha señalado. El objetivo es claro: "Acercamos la inversión institucional hacia un perfil de inversor mucho más amplio".

¿Sigue siendo un buen momento?

Ante la pregunta de si sigue siendo una buena idea invertir en vivienda con los precios actuales, Navarro ha afirmado que "tiene sentido, sí, pero no todo vale". Ha destacado que en momentos de tensión es más importante que nunca "analizar bien el proyecto, entender bien la ubicación y cómo se va a ejecutar".

El directivo ha recordado que el sector inmobiliario sigue siendo un "valor refugio" para muchos, pero ha insistido en la necesidad de hacerlo "de manera profesional". Gracias a una "buena estructuración y un análisis riguroso", ha asegurado que desde Urbanitae siguen apareciendo "buenas oportunidades, tanto en residencial como en otros usos".

Nuevo proyecto en Sevilla

Navarro ha anunciado el lanzamiento inminente de un nuevo proyecto en Alcalá de Guadaira (Sevilla), junto a Caralca, uno de los grandes promotores de Andalucía. Se trata del cuarto proyecto que desarrollan en conjunto, lo que demuestra un "muy buen track récord". Los interesados pueden encontrar toda la información en la página web Urbanitae.com.