El pastel que se prepara con dos ingredientes y con el que triunfarás si recibes invitados en casa: es la receta que nos propone Paufeel

La influencer gastronómica comparte en 'Herrera en COPE' tres recetas dulces y sin azúcar que se preparan con ingredientes tan sorprendentes como el papel de arroz o la calabaza
El reto de preparar postres sanos, saludables, que no tengan azúcar y que sean ricos ha sido el tema central de la conversación entre Alberto Herrera en 'Herrera en COPE' y la influencer gastronómica Paula Monreal, más conocida como Paufeel. Para demostrar que es posible, la experta ha compartido varias propuestas dulces y ha recordado un principio clave: “no engordan los alimentos, engordamos nosotros”.
Pastel crujiente con papel de arroz
La primera receta es un pastel de ricotta y arándanos que destaca por su base crujiente, elaborada con papel de arroz.
Paufeel ha destacado la versatilidad de este ingrediente: "sobre todo, para personas celíacas o sensibles al gluten como yo, es maravilloso, porque consigues esas texturas crujientes". Para prepararlo, se hidratan tres papeles de arroz en huevo batido, se apilan y se rellenan con dos cucharadas de queso ricotta y un puñado de arándanos. Tras cerrarlo, se cocina en freidora de aire durante 12 minutos a 180 grados o en el horno unos 20 minutos y se decora con un toque de miel.
Helado casero sin azúcar
Para los amantes del helado, la segunda propuesta es un banana split saludable. La clave está en congelar los plátanos la noche anterior. Luego, se introducen en un procesador de alimentos potente junto a chocolate sin azúcar, dos cucharadas de crema de cacahuete y un puñado de nueces. Al triturar todo, se obtiene "un helado cremoso, lleno de tropezoncitos", según describe la chef. Paufeel añade que se puede usar crema de cualquier fruto seco, como almendras o pistachos.
Pastel de dos ingredientes: calabaza y chocolate
La receta final, y quizás la más sorprendente, es un pastel de chocolate y calabaza que se prepara con solo dos ingredientes. Se necesitan 200 gramos de puré de calabaza (previamente cocida o asada) y 100 gramos de chocolate sin azúcar derretido. El proceso es tan simple como mezclar ambos ingredientes, verter la mezcla en un molde y dejar que solidifique en la nevera durante una noche. Para terminar, se desmolda y se espolvorea con cacao en polvo.
La influencer ha animado a los oyentes a visitar sus redes sociales, donde se encuentra como Pau Fit, y a consultar su libro de recetas para descubrir más propuestas sanas, ricas y saludables para el día a día.
