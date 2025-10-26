Ahora que llega el fresquito, esta receta de Paufeel va a ser un imprescindible en tu día a día
Paula Monreal vuelve a Fin de Semana con una idea maravillosa. ¡Caldo de huesos!
1 min lectura6:24 min escucha
Es domingo y eso quiere decir que Paufeel, la influencer gastronómica con más tirón del panorama nacional, ha vuelto con una idea de receta. Y ahora que el frío empieza a apretar, nos propone una idea para entrar en calor... ¡Caldito de huesos!
Ingredientes:
Huesos de ternera de rodilla
Alitas, carcasas y patas de pollo
2 zanahorias
2 puerros
3 hojas de laurel
Pimienta
80 ml vinagre de manzana
Agua hasta llenar tu olla
Elaboración:
Lo primero de todo, pon los huesos en una fuente de horno y hornea durante 40 min para tostar los huesos, esto va a dar un color dorado intenso y sabor más profundo.
Pasado el tiempo, llena una olla con agua, añade las zanahorias, los puerros, el laurel, la pimienta y el vinagre, este último se añade ya que ayuda a extraer los minerales y el colágeno de los huesos.
Cierra la olla y cuando, en mi caso, han subido dos anillas baja al mínimo y deja durante 2 horas y media.
En olla normal serán 12 horas a fuego lento.
Tuesto los huesos ya que aporta sabor y color al caldo