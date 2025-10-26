Ahora que llega el fresquito, esta receta de Paufeel va a ser un imprescindible en tu día a día

Es domingo y eso quiere decir que Paufeel, la influencer gastronómica con más tirón del panorama nacional, ha vuelto con una idea de receta. Y ahora que el frío empieza a apretar, nos propone una idea para entrar en calor... ¡Caldito de huesos!

Ingredientes:

Huesos de ternera de rodilla

Alitas, carcasas y patas de pollo

2 zanahorias

2 puerros

3 hojas de laurel

Pimienta

80 ml vinagre de manzana

Agua hasta llenar tu olla

Elaboración:

Lo primero de todo, pon los huesos en una fuente de horno y hornea durante 40 min para tostar los huesos, esto va a dar un color dorado intenso y sabor más profundo.

Pasado el tiempo, llena una olla con agua, añade las zanahorias, los puerros, el laurel, la pimienta y el vinagre, este último se añade ya que ayuda a extraer los minerales y el colágeno de los huesos.

Cierra la olla y cuando, en mi caso, han subido dos anillas baja al mínimo y deja durante 2 horas y media.

En olla normal serán 12 horas a fuego lento.

Tuesto los huesos ya que aporta sabor y color al caldo