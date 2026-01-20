Martín Rozas, testigo del accidente del Alvia en Angrois, a las víctimas de la tragedia de Adamuz: "Que se refugien entre ellos y luchen; es duro"

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha reabierto heridas profundas. Es el caso de Martín Rozas, vecino de Angrois y testigo directo de la tragedia del Alvia en Santiago, que ha revivido su experiencia en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera. Al ver las imágenes del descarrilamiento, ha asegurado que no hay "ninguna imagen que sea distinta a la que nosotros vimos".

El recuerdo de la tragedia

Rozas ha recordado el momento exacto del accidente de Angrois, hace ya 13 años. "Sentimos un estruendo de la catenaria", ha explicado, pero la realidad fue mucho peor al encontrar "el vagón en el medio de la plaza". Ha añadido que, si el tren hubiera descarrilado siete días antes, durante las fiestas patronales, "la aldea estaba desaparecida" y "más de 300 personas morirían en el acto".

En esos primeros instantes, según su relato, "la adrenalina actúa y vas a donde escuchas el primer auxilio, el primer llanto, y colaboras sin pensar en nada". El miedo no existió en ese momento, ya que uno no es "consciente de los actos que estás haciendo", ha afirmado.

La reacción de los vecinos fue la de actuar, sin hablar entre ellos. Martín lo describe como un duelo silencioso, una característica muy gallega: "como los gallegos guardamos todo para adentro". De hecho, ha confesado que no suele hablar de aquel día, salvo en los aniversarios, un momento que describe como "muy duro" por la dificultad de encontrar palabras para las víctimas.

Un consejo para Adamuz

La experiencia le ha llevado a compartir un mensaje recurrente con la plataforma de víctimas, una frase que resume el dolor de la pérdida. "Ojalá no os hubiera conocido", les dice, "porque eso significaría que vuestra vida sería normal, que estaríais disfrutando de vuestros seres queridos".

Desde esa misma empatía, ha lanzado un consejo directo a las víctimas de la tragedia en Adamuz que ahora se enfrentan a una situación similar. "Me gustaría darle un consejo a esos vecinos que van a sufrir consecuencias: que se refugien en los psicólogos", ha subrayado, insistiendo en que "el personal psicólogo es fundamental para sacar esto adelante".

Finalmente, ha advertido sobre el comportamiento de la clase política, de quienes asegura que, "una vez que salgan las fotos, se van a olvidar completamente". Por ello, ha instado a los afectados a que "se refugien entre ellos" y luchen, como hizo la plataforma de Angrois para que Europa abriera una investigación que, según denuncia, "a día de hoy aún no se ha realizado".