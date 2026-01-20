"La inversión en infraestructuras ferroviarias en España era de 6.500 millones de euros en 2009; en 2023 el gasto no superó los 4.000 millones"

En el programa Herrera en COPE, durante la sección 'Economía de bolsillo' con Jorge Bustos, la periodista Pilar García de la Granja ha analizado la situación de las infraestructuras ferroviarias en España. La experta ha señalado la importante transformación que ha vivido el sector desde su liberalización en 2021, con un éxito de viajeros que, sin embargo, contrasta con un déficit de inversión que pone en riesgo la red.

Escúchalo en Podcast La inversión en infraestructuras ferroviarias | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Según ha explicado García de la Granja, informes como el de la ingeniería SENER cifran la inversión necesaria en 24.000 millones de euros, mientras que la fundación BBVA la sitúa en 17.000 millones solo para mantener los servicios. Este crecimiento se evidencia en los datos de Adif de 2024, que registraron 40 millones de viajeros en alta velocidad, un 77% más que en 2019 y un 22% más que en 2023.

El desplome histórico de la inversión

A pesar del auge de pasajeros, la inversión real bruta en infraestructuras ferroviarias se desplomó entre 2009 y 2018, "pasando de superar los 5.600 millones a apenas 3.200 de euros", según ha detallado la periodista. Aunque en 2023 se ha recuperado hasta rozar los 4.000 millones de euros, esta cifra sigue estando muy lejos de las necesidades estimadas por los informes.

Adif, único responsable de la red

Pilar García de la Granja ha aclarado que los operadores privados como Ouigo e Iryo "pagan por el uso, son responsables de sus trenes", pero no de las infraestructuras. La decisión de liberalizar el sector fue del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes.

EFE Vista aérea este lunes de los trenes accidentados ayer domingo cerca de Adamuz (Córdoba)

Es el Gobierno, a través de la empresa pública Adif, el encargado de gestionar y mantener las infraestructuras, así como de asignar los horarios y las rutas a los operadores. "Es como Red Eléctrica a los trenes", ha apuntado García de la Granja, subrayando que es Adif quien ordena el tráfico y decide sobre las inversiones.

Ninguna de las empresas privadas decide el número de viajes, eso lo decide quien lo decide, que es Adif" Pilar García de la Granja Periodista económica

La periodista ha sido tajante al respecto: "Ninguna de las empresas privadas dicen, 'yo quiero hacer 18 viajes a Córdoba, y, por lo tanto, me ponga usted hoy 18 trenes'. No, hombre, eso lo decide quien lo decide, que es Adif". Esta situación, como apuntaba Jorge Bustos, ha derivado en una liberalización que no ha ido acompañada del mantenimiento necesario para soportar un aumento de tráfico exponencial.