Manolo Lama tiene claro a quién iba dirigido el mensaje que mandó Arbeloa a sus jugadores: "Ha podido señalar a los que se han perdido el partido por sanción, pero..."

El Real Madrid logró este viernes un triunfo agónico en Balaídos gracias al gol de Fede Valverde en el minuto 93. El equipo madridista, que afrontaba el encuentro con numerosas bajas, estaba obligado a ganar para mantener el mano a mano con el FC Barcelona en la batalla por conquistar el título liguero y lo hizo con mucho sufrimiento. Aunque pudo perder en los compases finales, después de que Iago Aspas estrellara un disparo en el palo de la portería defendida por Courtois.

ARBELOA ELOGIA A SUS JUGADORES Y MANDA UN RECADO

Álvaro Arbeloa, tras la victoria del Real Madrid contra el Celta, reconoció en la rueda de prensa estar muy feliz por la "personalidad" y el "carácter" mostrado por sus jugadores en Balaídos.

"Es una victoria muy importante porque nos sirve para encarar de otra forma el partido contra el Manchester City, que será durísimo, y porque nos mantiene en la línea que queremos seguir en cada partido", explicó el técnico madridista.

EFE Álvaro Arbeloa, muy serio durante el Celta - Real Madrid.

Y añadía: "Esto es el Real Madrid; pelear hasta el final, creer y luchar. Seguro que podemos mejorar, pero la personalidad y el carácter que hemos demostrado ojalá sirva de punto de inflexión".

Arbeloa, además, se mostró convencido de que su equipo seguirá luchando por La Liga. "Seguiremos peleando hasta el final. Quedan 33 puntos, que son muchísimos, y a estas alturas cada partido va a ser como una guerra", afirmó el salmantino.

Para finalizar, el entrenador del Madrid mandó un recado. "Estoy muy feliz por la personalidad, por la gente que ha querido venir, por la gente que ha querido empujar en un momento difícil. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto muchos", señaló.

¿A QUIÉN IBA DIRIGIDO EL RECADO?

Siro López se preguntaba en El Partidazo de COPE a quién se refería Álvaro Arbeloa con sus declaraciones en referencia a la gente que "empujó en un momento difícil".

Y Manolo Lama tiene muy claro hacia quién iba dirigido. "Para mí el mensaje es para Camavinga. Pero también ha podido señalar a los que se han querido borrar por cometer errores con las tarjetas como Mastantuono, Huijsen o Carreras", señalaba el narrador.

900/Cordon Press Camavinga celebra el gol de la victoria del Real Madrid contra el Alavés.

Roberto Morales, por su parte, lo negaba porque el centrocampista francés sufre una infección bucal y no se ha podido operar, según el propio club.

Y Siro López cerró el debate diciendo: "Entiendo que si esto es así y considera que algunos futbolistas se han borrado… supongo que no volverán a jugar".