Tomás, profesor del Aula Enlace: "No conocer un idioma y llegar a un país, es como estar encerrado en una habitación: escuchas, no entiendes y no te puedes comunicar"

Con motivo de la nueva regularización de inmigrantes, el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, se ha preguntado cómo se integra a los niños de familias que llegan a España sin conocimientos de español. La periodista Beatriz Pérez Otín se ha adentrado en el colegio Jaime Vera de Madrid, un centro que acoge a niños de Marruecos, India, Filipinas, Líbano o China para mostrar el funcionamiento de las conocidas como Aulas Enlace.

El Aula Enlace: nueve meses para aprender

Tomás, profesor tutor de una de estas clases, explica en los micrófonos de COPE en qué consisten. "Es un recurso que se pone a disposición de las familias y de los niños que vienen de reciente incorporación, que no han tenido todavía incorporación al sistema educativo y tienen desconocimiento total del idioma y de costumbres y cultura españolas", detalla. En estas aulas, los alumnos de tercero a sexto de primaria permanecen durante un periodo de nueve meses para aprender el idioma.

El primer trimestre, cuenta Tomás, es un "período de acogida" en el que los niños "están muy asustados". Sin embargo, asegura que "luego ya se adaptan perfectamente, juegan entre todos y se ayudan entre ellos un montón". La comunicación es clave y los propios alumnos se convierten en un pilar fundamental, ya que ejercen de traductores improvisados para facilitar el entendimiento entre el profesor y sus compañeros, creando una cadena de aprendizaje del árabe al inglés y, finalmente, al español.

Más allá del idioma: un choque cultural

El trabajo en el Aula Enlace va más allá de la enseñanza del idioma, abarcando también la inmersión cultural. Tomás destaca que es "un trabajo bastante importante" porque los niños "no conocen nada, absolutamente, de la cultura española". Un ejemplo chocante para ellos es la tradición de comerse las uvas en Nochevieja, una costumbre que les cuesta comprender y que les genera una gran extrañeza.

El director del colegio Jaime Vera, Manuel Cánovas, atiende también a Beatriz Pérez Otín. Explica que el centro, un edificio histórico de 1929, lleva ya diez años con el Aula Enlace en funcionamiento. En este tiempo, ha visto un cambio en el perfil del alumnado: "Se ha pasado de recibir alumnado de Marruecos a tener mucho alumnado de Filipinas y de la zona de Sudamérica".

El proceso de integración es progresivo. Según explica Cánovas, cada niño es matriculado en un "aula de referencia" y asiste al Aula Enlace para aprender el idioma, pero a medida que mejora su nivel, "permanece más tiempo en su aula de referencia y menos en el aula de enlace". Para el director, esto es vital, ya que si no, "estarían otra vez más perdidos que nada".

El director califica la relación con las familias como exquisita. Asegura que son "gente muy humilde que lo que quiere y pretende es formar a su chico" y que "la relación es muy buena, no hay problemas con ellos, ninguno". En su opinión, estas aulas son la puerta de entrada para los recién llegados, ya que "no conocer un idioma, llegar a un país, es como estar encerrado en una habitación, escuchas, no entiendes y no te puedes comunicar".

Un recurso valiosísimo

Tomás, el profesor, recuerda que antes de la existencia de estas aulas, la situación era muy difícil. Integrar en un aula ordinaria a un alumno sin conocimiento del idioma era una "tarea muy muy dura". Por ello, cuando el Aula Enlace comenzó a funcionar, "se abrió una luz, porque es un recurso que ahora mismo es valiosísimo realmente".

Esta visita al colegio Jaime Vera en Cuatro Caminos (Madrid) deja, como concluye la reportera Beatriz Pérez Otín, una idea clara. Aprender el español y las costumbres locales son la puerta hacia una verdadera integración para estos niños, que representan también el futuro del país.