Los expertos avisan: la lucha contra el mosquito comienza ahora en pleno invierno

Aunque el calendario marque que todavía es invierno, varios ayuntamientos españoles, como los de Almería, Madrid, Murcia y Valencia, ya han puesto en marcha sus campañas de control y prevención de mosquitos. Esta situación, aparentemente anómala, responde a las abundantes lluvias de las últimas semanas y a una estabilidad en las temperaturas que favorece la aparición de larvas. Para analizar este fenómeno, el programa 'Fin de Semana' de COPE ha contado con la intervención de Ricardo Jiménez, catedrático de entomología y control de plagas de la Universidad de Valencia.

Agua y calor, el cóctel perfecto

El ciclo vital del mosquito, como explica Jiménez, tiene dos fases bien diferenciadas: una acuática y otra aérea. El proceso comienza con los huevos en el agua, de los que eclosionan las larvas. Una vez superada la fase de pupa, emerge el adulto al medio aéreo. Es entonces cuando las hembras necesitan picar para alimentarse de sangre, mientras que los machos sobreviven a base de fluidos vegetales como el néctar.

Alamy Stock Photo Raquetas anti mosquitos

La presencia de agua es, por tanto, indispensable. Sin embargo, el experto aclara que no cualquier masa de agua es un foco problemático. "En los pantanos no hay mosquitos porque hay peces", que actúan como depredadores naturales. El verdadero peligro reside en las pequeñas acumulaciones de agua estancada, como las que quedan en los imbornales de las calles, ya que se calientan con facilidad y aceleran el ciclo.

A la humedad se suma un segundo factor determinante: la temperatura. "Cuando la temperatura de ese agua y ambiente está por encima de los 11 o 12 grados, es cuando empieza el desarrollo del mosquito", detalla el catedrático. Esta es la razón por la que podemos sufrir picaduras incluso en días fríos, debido a los vaivenes térmicos que activan su ciclo vital, aunque este se alargue por las noches más frescas.

La prevención como principal herramienta

Ante este escenario, la actuación temprana de las administraciones es fundamental. Ricardo Jiménez subraya que la estrategia más eficaz es la anticipación: "Es muy importante porque precisamente el control de plagas está basado en la prevención". Esto implica una vigilancia constante para actuar en cuanto se detecta la presencia de los primeros insectos.

La experiencia del catedrático, que ha trabajado en zonas de muy distintas temperaturas, le lleva a afirmar que no hay que bajar la guardia. "Yo siempre he dicho que hay que estar muy vigilantes, y a partir del mes de febrero ya podemos tener actuaciones o que tomar medidas para que esos problemas no nos agobien", sentencia Jiménez, marcando el inicio de la temporada de vigilancia.

El papel clave de los ciudadanos

La lucha contra los mosquitos no es solo tarea de las instituciones; es también una responsabilidad compartida con los ciudadanos. Desde la llegada a España del famoso mosquito tigre, se ha popularizado la recomendación de evitar el agua estancada en los platos de las macetas. "Debemos tener en cuenta que en nuestra casa nos pueden criar los mosquitos, y por lo tanto, no debemos acumular agua", insiste el experto.

Alamy Stock Photo Ejemplar de Mosquito Tigre

Jiménez ofrece consejos prácticos y sencillos para aplicar en casa. Recomienda, por un lado, vaciar y limpiar el agua de los recipientes, como los platos de las plantas o los humidificadores cerámicos, cada dos o tres días. Otra opción es hacer que el agua rebose para arrastrar posibles huevos o larvas y dejar que la superficie se seque antes de volver a regar. "Esa es una cuestión muy importante ahora", concluye.