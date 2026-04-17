"El 83% de las personas que piden un microcrédito en España tienen una capacidad financiera limitada; las comisiones pueden alcanzar los 200 euros y el riesgo de impago es alto"

Los microcréditos o préstamos instantáneos para hacer frente a pequeños gastos imprevistos o "para darnos algún que otro capricho" se han disparado en España. Así lo ha explicado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Durante el año pasado se solicitaron más de 3,8 millones de estos créditos, alcanzando un valor total de 2.100 millones de euros, cifras que, según la experta, batieron todos los récords en 2025.

Escúchalo en Podcast Quiénes piden los microcréditos en España | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Un coste desorbitado

El principal problema de estos productos financieros es su elevadísimo coste. Según ha advertido Pilar García de la Granja, citando un informe de ASUFIN, las asociaciones financieras alertan de que las tasas de interés "están por encima ya del 4000%". Para ilustrarlo, la periodista ha expuesto un ejemplo práctico: una operación tipo de 300 euros a devolver en 30 días implica pagar 111 euros adicionales solo en intereses. Esto convierte al microcrédito en una opción "casi 49 veces más cara que disponer de esa misma cantidad con la tarjeta, y hasta 249 veces más cara que financiar una compra equivalente".

Además del aumento de las solicitudes, también ha cambiado la estructura del mercado. Los importes ofertados son cada vez más altos: el mínimo ha pasado de 92 euros en 2024 a 102 euros de media, mientras que el máximo "supera por primera vez los 1.000 euros, y se sitúa en 1.017 euros", según detalló García de la Granja. Este cambio, unido a que los usuarios disponen de menos tiempo para devolver el dinero, ha incrementado la presión sobre ellos.

freepik.es Billetes de 50 euros

Jóvenes y vulnerables, las principales víctimas

El perfil de quienes recurren a estos créditos milagro, como los ha calificado el periodista Jorge Bustos, es uno de los aspectos más preocupantes. Según el último estudio de ASUFIN, el 83,2% de los contratantes son "perfiles de gente joven o que tienen una capacidad financiera muy limitada". Esta situación, ha señalado Pilar García de la Granja, implica que "también van a tener más problemas a la hora de pagar y es muy peligroso".

El 83,2% de las personas que contratan microcréditos son perfiles de gente joven y con una capacidad financiera limitada" Pilar García de la Granja Experta económica

A los intereses desorbitados se suma el riesgo de impago, que puede disparar la deuda inicial de forma exponencial. Las penalizaciones por demora incluyen recargos diarios que en algunos casos "superan el 1%" y comisiones fijas que "pueden alcanzar los 200 euros". Estas condiciones agravan la situación de quienes ya tienen dificultades para cumplir con los plazos, creando lo que Jorge Bustos ha definido como "una forma de entramparse".

Ante este panorama, Pilar García de la Granja ha concluido con una recomendación clara, apelando al sentido común: "lo mejor es el consejo de la abuela, '''quédate con la bombilla y no compres la lámpara hasta que no la puedas pagar'''". Un consejo que busca prevenir el endeudamiento en un mercado financiero que ofrece soluciones aparentemente fáciles pero con un alto coste.