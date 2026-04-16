Jorge Olcina, meteorólogo: "El verano próximo será más caluroso por procesos como el 'superniño'; con temperaturas por encima de lo normal"

La llegada de la primavera, con temperaturas que ya han superado los 30 grados en algunos puntos de España, ha disparado la pregunta sobre cuánto calor hará este verano. La preocupación ha sido planteada por Alberto Herrera en el programa 'Herrera en COPE', quien ha puesto sobre la mesa el temor a un año "especialmente asfixiante" por la posible llegada de un "superniño", una versión más intensa del conocido fenómeno meteorológico. El meteorólogo Jorge Olcina ha intervenido para arrojar luz sobre el asunto, matizando en primer lugar que el término "superniño" todavía no cuenta con una "aprobación unánime" entre los organismos científicos que vigilan el océano Pacífico, como la NOAA estadounidense

Según el experto, actualmente no hay indicios claros para los próximos meses, ya que "de momento, las condiciones son, por así decirlo, neutras".

Olcina ha descartado que este fenómeno vaya a tener un impacto directo en España durante el próximo verano. Ha explicado que, en caso de desarrollarse, empezaría a notarse "a partir del verano, bien bien entrado ya el mes de agosto", por lo que "para este verano no tendría prácticamente ninguna viabilidad, ¿no? Ningún efecto".

Un hombre sin camiseta hace deporte en plena ola de calor en Madrid

Sin embargo, esto no significa que vaya a ser un verano suave. El meteorólogo ha recordado que España lleva "una racha de, por lo menos, los últimos 5 años" en la que, verano tras verano, se baten récords de temperatura y se suceden olas de calor "muy intensas". Esta tendencia, ha asegurado, "se va a mantener este verano" debido al calentamiento de los mares que rodean la península, "especialmente en la zona mediterránea", lo que favorece un "caldo de cultivo de veranos calurosos", en palabras del propio Olcina.

Ya va a ser difícil que algún pronóstico pueda hablar de un verano fresco" Jorge Olcina Meteorólogo

De hecho, el experto ha sido tajante al afirmar que el escenario actual hace muy complicado un pronóstico diferente. "Ya va a ser difícil que algún pronóstico pueda hablar de un verano fresco o un verano normal", ha sentenciado, consolidando la idea de que el calor intenso se ha convertido en la nueva normalidad estival en el país durante "al menos la última década".

La vista puesta en 2027 y un eclipse total

El verdadero riesgo de un calor extremo asociado a este fenómeno se aplaza, según Olcina, a más largo plazo. El meteorólogo ha advertido de que si "el meganiño o el superniño se mantiene durante todo el invierno próximo y toda la primavera del 2027", entonces "sí que hablaríamos de un verano próximo 2027" que podría ser "bastante caluroso", en la línea de los años más extremos que se han vivido recientemente.

jorge armestar Una mujer se protege del sol con una sombrilla en Mérida, Badajoz

Finalmente, en la conversación también se ha mencionado el "gran evento" astronómico que vivirá España este año: el eclipse total del 12 de agosto. Jorge Olcina ha señalado que, lejos de aumentar el calor, un eclipse supone un "enfriamiento momentáneo" al bloquear la radiación solar directa, aunque será un efecto puntual. El experto se ha comprometido a afinar los pronósticos para el verano de 2026 en los próximos días.