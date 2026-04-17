Confirmado por el Banco de España: las personas más ricas en 2026 son los jubilados mayores de 65 años porque tienen una vivienda en propiedad

El número de menores de 35 años con una vivienda en propiedad ha aumentado por primera vez desde la crisis financiera de 2008. Así lo ha analizado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en la sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', presentado por Carlos Herrera. A pesar del repunte, la cifra actual sigue siendo la mitad de la registrada en 2011.

Según la 'Encuesta Financiera de las Familias de 2024' publicada por el Banco de España, el porcentaje de familias jóvenes con un inmueble en propiedad ha subido hasta el 36,7%, frente al 31,8% de 2022, año en que se marcó el mínimo de la serie histórica. García de la Granja atribuye este fenómeno principalmente a las donaciones familiares, aunque también influyen los precios disparados del alquiler y una cierta mejora económica.

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El informe del Banco de España también revela que los jubilados mayores de 65 años se mantienen como el colectivo más rico de España, en gran parte por poseer una vivienda en propiedad. No obstante, la experta recuerda la crisis de 2008 como una advertencia de que "una vivienda que hoy vale 100, pues valga la mitad" en un escenario de crisis económica.

La propiedad privada, en el punto de mira

Paralelamente a este repunte, Pilar García de la Granja ha alertado sobre las consecuencias de la prórroga de la moratoria antidesahucios impulsada por el Gobierno. Esta medida, creada durante la pandemia, podría desembocar en el desalojo de unas 60.000 familias en los próximos meses, una situación que, según la periodista, expone las contradicciones del Ejecutivo.

Frente a la narrativa centrada en los grandes tenedores, García de la Granja ha aportado un dato clave: "el 92 por ciento de los pisos que hay en España en alquiler son de pequeños tenedores". Ha explicado que no se trata de fondos buitre, sino de ahorradores como "el taxista que ha trabajado durante 40 años" que invirtió en una segunda vivienda para complementar su jubilación y que ahora sufre pérdidas de hasta 10.000 euros al año por impagos.

El problema se agrava con los cerca de 80.000 casos de 'inkyokupas' que, según la experta, dificultan los desalojos. Aunque reconoce que existen familias vulnerables, afirma que también "hay mucho jeta que vive del cuento". En este contexto, García de la Granja ha cuestionado la intencionalidad de las políticas del Gobierno: "Aquí el objetivo parece que pueda ser la propiedad privada", ha sentenciado.

El pilar de un país rico

En la misma línea, el periodista Jorge Bustos ha apostillado que el coste social "lo debe asumir el estado, no el particular" con la renta de su piso. García de la Granja ha criticado que un gobierno "que presume de que la economía va como un cohete" sea "incapaz de garantizar viviendas de titularidad pública" para las familias vulnerables.

¿Sabes lo que diferencia un país rico de un país pobre? Dos cosas, la clase media y la propiedad privada" Pilar García de la Granja Experta económica

La colaboradora de COPE ha defendido la propiedad privada y la clase media como los pilares fundamentales del desarrollo económico. "¿Sabes lo que diferencia un país rico de un país pobre? Dos cosas, la clase media y la propiedad privada", ha reflexionado. Mientras, el futuro del decreto antidesahucios sigue en el aire, dependiendo de las negociaciones del Gobierno con sus socios parlamentarios.

Finalmente, la experta ha concluido con una dura advertencia sobre el debate actual en el país. "En España ya se discute la propiedad privada; al tercer piso el Gobierno decide que no es tuyo si te dejan de pagar y que tú asumas la atención de las familias", ha afirmado, poniendo de manifiesto la creciente inseguridad jurídica para los propietarios.