Jorge Bustos se fija en este detalle de las palabras de Pepa Bueno tras la entrevista a Mariló Montero en 'La Revuelta'

La entrevista de David Broncano a Mariló Montero sigue dando que hablar. Tras el comentado programa del martes, dos días después era Pepa Bueno la que se sentaba en 'La Revuelta'.

El asunto se ha colado en 'Herrera en COPE' de la mano de María José Navarro, quien ha compartido con Jorge Bustos y el equipo de colaboradores los últimos comentarios sobre el debate entre Montero y Broncano.

"Qué bien le ha venido a TVE lo de Mariló Montero", aseguraba Navarro, al tiempo que recordaba que la televisión pública "continúa sacando provecho" a la entrevista.

Durante la visita de Pepa Bueno a 'La Revuelta' era preguntaba por el comentario de Montero en el que apuntaba que la presentadora del Telediario de la noche es "buena profesional, pero muy sanchista".

Tras escucharlo, Pepa Bueno contestaba lanzando otra pregunta e intentando dejar claro que lo de Mariló es solo la opinión de alguien externo. "¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás?

En este trabajo nuestro hay una ventaja enorme, que es público y se ve, el de todos, el tuyo y el de quien te critica. Y el público es muy inteligente", decía Bueno, que recibía una ovación de los presentes por sus palabras.

Al escuchar la situación, Jorge Bustos hacía un pequeño análisis, poniendo el foco en un detalle de las palabras de la presentadora. "Las etiquetas que uno se gana un poco también, no se, es mi opinión", apuntaba el comunicador.

el agradecimiento de mariló Montero

Por su parte, tras la visita al programa, Mariló Montero compartía su agradecimiento público a Broncano mediante un carrusel de imágenes que publicaba en su cuenta de Instagram.

Agradece la invitación y asegura haber disfrutado del "ingenio" del equipo. La periodista pone el foco en el abrazo con Broncano y en lo que eso significa.

Sandra Casado Mariló Montero junto a David Broncano

"Lo resumo en ese abrazo que nos dimos al inicio y al final del encuentro. Entre esos dos gestos de afecto surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó tan interesante que merece ser continuada.

Fue un diálogo entre dos personas educadas que acababan de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro. Esa curiosidad abierta —lejos de las etiquetas y los bandos— es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público.

En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad.

Todos somos necesarios. Todos debemos ser tolerantes, respetuosos y libres. Solo así podremos fortalecer la democracia y devolverle la riqueza de un diálogo auténtico, capaz de sumar en lugar de dividir".