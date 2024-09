Carlos Herrera habla claro sobre el estreno de 'La Revuelta', el programa de Broncano, en TVE: "Me parece..."

María José Navarro, en 'Lo que hace ruido', ha querido charlar con Carlos Herrera sobre el estreno de 'La Revuelta'. Ese formato que, este miércoles, veía la luz por primera vez en TVE.

"Fue fiel a su estilo, fácilmente reconocible y trató de explicar algunas cosas", indica Navarro.

Carlos Herrera, en concreto, ha asegurado que le parece muy inteligente lo que ha hecho Broncano con su apuesta por la televisión pública. "Es decir, yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones. Porque seguramente la agenda del otro lado es imbatible. Entonces, tira por ahí. Saldrá bien o saldrá mal. Veremos", concluye el comunicador su reflexión al respecto.

Herrera y Broncano

Lo cierto es que Broncano, antes que nada, dijo en un momento dado y con su tono de humor característico que "Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese su primo del pueblo. Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado. Y luego, los 14 millones no salen de la Guardia Civil ni nada".

Todo el mundo se preguntaba quién sería su primer invitado. Aitor Francesena. Es ciego y surfista. Ha llegado a rescatar a tres personas que han estado a punto de ahogarse.

"¿Cómo te lo imaginas?", le decía uno de los colaboradores de Broncano. "¿Yo? Feo", respondía Francesena provocando las risas del público.

Este martes sabremos qué tal ha sido la acogida del público; que se traducirá en los resultados de audiencia. Mientras, por lo que vimos, Broncano se mantiene fiel a su estilo.

ASÍ REACCIONÓ HERRERA AL FICHAJE DE BRONCANO: "ES UNA INJERENCIA"

Hace unos meses, cuando se hizo público el fichaje de Broncano por TVE, Carlos Herrera quiso pronunciarse también al respecto.

Aseguró que "imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene".

Herrera hablaba de que, con este fichaje, a Broncano se le señalaba. Y se preguntaba lo siguiente: "¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos?

Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Vamos, yo... Supongo, no lo sé, yo no lo conozco. No sé por dónde anda, pero... Oiga, lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado".

DPA vía Europa Press Pedro Sánchez

Por último, denunció que se trataba de "una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna". Puedes escuchar su análisis al completo aquí.