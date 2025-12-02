Jordan Bardella, el "yerno ideal" que seduce a Francia y amenaza el Elíseo

El panorama político francés se agita con la figura de Jordan Bardella, el joven líder de la Agrupación Nacional que, según varios sondeos, se posiciona como el candidato preferido de cara a las presidenciales. En el programa 'Herrera en COPE', la corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena, ha desgranado junto a Sofía Buera las claves de un ascenso que ha sorprendido a toda Europa.

Un ascenso fulgurante

El éxito de Bardella se debe en parte a su precocidad y a un cúmulo de circunstancias. Con solo 16 años se unió al partido, entonces llamado Frente Nacional, para lo que necesitó el permiso de su madre. Serena explica que su carrera ha sido fulgurante, siendo nombrado secretario de su departamento en Saint-Denis con 19 años, mientras cultivaba una imagen de 'yerno ideal', siempre encorbatado y con formas muy correctas.

Vincent Isore Jordan Bardella

Poco después, ganó sus primeras elecciones como consejero regional. Una biografía, según ha explicado la corresponsal, achaca parte de su rápido ascenso a sus relaciones con las hijas de figuras importantes del partido, especialmente con una sobrina de Marine Le Pen, lo que le abrió las puertas de los círculos más cercanos al poder de la formación.

Las claves de su popularidad

Una de las claves de su auge es que nunca ha gobernado, por lo que su imagen está 'limpia' de la gestión. A pesar de las críticas por su supuesta inactividad en el Parlamento Europeo, Bardella centra sus esfuerzos en la política local, recorriendo mítines y mercadillos y cuidando su imagen con paciencia, como demuestran las largas colas para la firma de sus libros donde se fotografía con todo el que se acerca.

Su dominio del marketing político en redes sociales, donde "maneja TikTok fenomenal", es otro factor decisivo. Sin embargo, su escalada no se entiende sin el hundimiento de los partidos tradicionales y la baja popularidad de Emmanuel Macron, quien no puede volver a presentarse. Como resume la corresponsal de COPE, la situación se puede describir con el dicho: "en el país de los ciegos, el tuerto es el rey".