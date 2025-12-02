Mayka: "Tengo dos hijas y la segunda, conforme sacaba las manualidades del colegio, las tirábamos a la basura. Era tremendo"

El dilema sobre las manualidades escolares y hasta qué punto deben implicarse los padres es un debate recurrente en muchos hogares. El programa Herrera en COPE, en su sección La Hora de los Fósforos, ha puesto sobre la mesa esta cuestión a raíz del testimonio de Mayka, una madre que adoptó una solución drástica ante los trabajos de su hija pequeña.

Mayka ha relatado que, tras ayudar en todo a su primera hija, con la segunda se negó. La familia estaba "harta de hacer muchas cosas", desde campanas de espumillón a poliedros. Como resultado, las manualidades que la niña hacía sola en el colegio no tenían un final mejor.

"Automáticamente, conforme salían las manualidades, que era cual peor, pues en la primera papelera de la esquina las tirábamos, no llegaban a casa", ha confesado. Lo último que acabó en la basura fueron unas fundas de ganchillo para rollos de papel higiénico.

Proyectos imposibles para niños

El caso de Mayka no es aislado. Otros oyentes han compartido experiencias similares, donde los trabajos superan claramente las capacidades de un niño. Ignacio ha contado cómo el "típico circuito eléctrico" de su época es ahora un proyecto de ingeniería. "Empezaron a salir niños con un tiovivo, otro llevaba un tren que daba vueltas", ha explicado. Tuvo que construir una pecera con luces en dos noches para que su hija, de quinto de primaria, obtuviera un 9.

La creatividad de los padres llega a límites insospechados, como ha demostrado Ramón, quien le construyó a su hija de 10 años una maqueta de la secuencia del ADN con abalorios y alambre. O el padre de Susana, ascensorista de profesión, que le montó una noria para un trabajo con un motor de ascensor que lanzaba los muñecos por los aires.

Representación ADN

La perspectiva del profesor

Fernando, un profesor de plástica ya jubilado, ha ofrecido la visión desde el otro lado. Para evitar la intervención de los padres, los trabajos se hacían en clase. Sin embargo, la pandemia lo cambió todo. "Descubrí que tenía en la clase sin saberlo a varios Velázquez y varios Miguel Ángel", ha ironizado sobre la repentina mejora en la calidad de los trabajos entregados, reconociendo lo complicado que era gestionar la situación cuando los alumnos negaban haber recibido ayuda.

Yo les recomiendo que los orienten, pero no pongan la mano" Fernando Profesor de plástica jubilado

El debate de fondo plantea si este sistema evalúa a los padres en lugar de a los alumnos y si obliga a los niños a mentir.

Mientras algunos padres se niegan a participar por principios, otros temen la frustración de sus hijos. Ante esta encrucijada, el consejo del profesor Fernando es claro: "Yo les recomiendo que los orienten, pero no pongan la mano".

A esta conversación se suma la perspectiva de Antonio Agredano, cronista de 'Herrera en COPE', quien aborda el tema de las manualidades en una de sus 'Crónicas Perplejas'. Agredano comparte una reflexión personal a partir de su propia experiencia como padre, observando a su hijo pequeño enfrentarse a estas tareas escolares con una bolsa colgada del brazo, además de la mochila, para transportar sus creaciones.

Manualidades, por Antonio Agredano | Crónicas Perplejas

El periodista relata un episodio reciente: el trabajo de su hijo consistía en la representación de un plato saludable con plastilina. El resultado fue una composición con fresas, un pescado y una prominente zanahoria. Ante la petición de ayuda de su hijo, la respuesta de Agredano es firme y directa: «Tienes que hacerlo tú solo».

Agredano justifica su negativa en un doble argumento. Por un lado, lo considera un acto en beneficio del niño, pero por otro, admite con humor su propia incapacidad para las tareas manuales. «No había un niño más torpe y más lacio que yo en clase», confiesa, añadiendo que sus manos «sólo sirven para gesticular y para teclear», y que de sus «diez torpes dedos» jamás ha salido nada digno de mención en este ámbito.