El homenaje de Carlos Herrera a Murcia al disfrutarla en su semana grande: "El cariño de la tierra murciana se vuelca literalmente para todos los que la visitan"

El comunicador Carlos Herrera ha rendido un sentido homenaje a la “hermosa Murcia” desde su programa ‘Herrera en COPE’, con motivo de la celebración del 175 aniversario del Bando de la Huerta. En plena semana de las Fiestas de Primavera, ha destacado la exaltación de las tradiciones huertanas en una jornada que precede a la toma de relevo por parte de los sardineros. Herrera ha descrito una ciudad volcada con su fiesta, con “toda Murcia ataviada de trajes típicos”, desde refajos a zaragüelles.

Ha puesto en valor elementos tan característicos como las barracas con la gastronomía tradicional, el desfile, las jotas murcianas y la actitud de una gente “generosa y cariñosa” que reparte desde habas a morcillas a los visitantes.

Carlos Herrera recibe multitud de productos típicos murcianos en su bando de la huerta

El comunicador también ha querido resaltar los “decires de los bandos panochos”, recuperando un fragmento que elogia la despensa murciana: “Es menester, mercar, preductos que sean de nuestra tierra”.

En este pregón popular se enumeran delicias como “de San Pedro, la Mojama, el atún de ijada, la hueva”, el buen vino de Jumilla, Bullas, Ricote y Yecla, el pimentón de Espinardo, las peras de Abarán, el tomate de Mazarrón o el melón de agua del campo de Cartagena, entre muchos otros.

Carlos Herrera en el Bando de la Huerta junto a López Miras

Una invitación a Murcia

Finalmente, Carlos Herrera ha animado a toda la audiencia a descubrir esta celebración única. Ha recomendado visitar la región durante el martes de Pascua y la semana de fiestas de primavera para poder vivir en primera persona la experiencia del Bando de la Huerta.

Su homenaje ha concluido con una alabanza al carácter acogedor de la región, afirmando que “la generosidad, el cariño de la tierra murciana se vuelca literalmente para todos y cada 1 de los que la visitan”.

La generosidad, el cariño de la tierra murciana se vuelca literalmente para todos y cada uno de los que la visitan" Carlos Herrera

una gran mujer murciana que ha hecho historia

María José Navarro, en su 'Historia del Día', también quiso ensalzar Murcia a través de una gran mujer "huertana". Es María Jover Carrión. Se trata de la primera jueza del distrito de España después de la derogación de la ley franquista que impedía a las mujeres dictar sentencia. A sus 83 años asistió a su homenaje casi como vestida de toga, para celebrar una carrera que ha incluido también muchas madrugadas. Las que pasaban intentando salvar a víctimas de violencia machista.

00:00 Volumen Descargar La 'Historia del Día' con María José Navarro del martes 7 de abril

María ha sido jueza también en Aragón, Cataluña y Andalucía y siempre lo ha hecho pensando en cómo ayudar a las mujeres, incluidas a las que un día lo serán: las niñas y su futuro.

En la huerta del Segura, ya saben, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana. Y María ha pretendido siempre que se oiga mucho y fuerte esa risa. ¡Viva Murcia!