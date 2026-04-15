Carlos Herrera analiza la estrategia del Gobierno para criticar al juez que investiga a Begoña Gómez

El comunicador Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de este miércoles de las 7H en 'Herrera en COPE' a analizar dos de los temas clave de la actualidad política: el viaje de Pedro Sánchez a China y la estrategia del Gobierno en el caso que afecta a Begoña Gómez. A su juicio, ambos asuntos revelan la "pata más autocrática y populista" del presidente del Gobierno.

La alianza con Xi Jinping

Herrera ha calificado a Pedro Sánchez como "el mayordomo de Xi Jinping", asegurando que el régimen de Pekín está "entusiasmado" con él porque "ha encontrado otro tonto útil". Para el comunicador, cuando Sánchez habla de construir un "nuevo orden global" con China, se está ofreciendo "como aliado perruno para ayudarle a acabar con el actual orden global que surgió de la Segunda Guerra Mundial".

Según el análisis de Herrera, el presidente admira el modelo chino, una "mezcla de autoritarismo político y mercantilismo económico", porque el líder "no tiene oposición, no tiene que comparecer". En este sentido, ha destacado la diferencia entre el sistema de libertades y el pragmatismo chino: "Si España funcionara como funciona China, el individualismo es brutal, el pragmatismo económico ya en el esquí, el moral no existe, pues más de uno salía corriendo".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El periodista se ha preguntado si Sánchez está en "el lado correcto de la historia" al aliarse con un país con "presos políticos, represión en el Tíbet o aspiraciones sobre Taiwán". Además, ha señalado que a Sánchez también "le gusta el capitalismo salvaje" y el "objetivo imperialista" de China sobre la isla.

El 'aquelarre' contra el juez de Begoña Gómez

En clave nacional, Herrera ha descrito lo que considera una campaña orquestada desde el Gobierno contra el juez que investiga a Begoña Gómez. Ha utilizado la metáfora del "Loro Park" para referirse al "concilio de ministros que este saca en procesión cada vez que hay que dejar algún mensaje". La consigna de este martes, ha dicho, era "repetir lo que había dicho Félix Bolaños sobre la instrucción del proceso".

Herrera ha relatado la "secuencia didáctica" de declaraciones: primero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "criticando al juez"; después, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y finalmente Óscar Puente, "compitiendo por meterse con Peinado". Fue la propia Elma Saiz quien, tras afirmar que cree en la inocencia de la esposa del presidente, añadió: "Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez".

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),

Respeto a las decisiones judiciales

Este "espectáculo sin parangón", como lo ha definido Herrera, ha provocado la reacción del Poder Judicial, que ha emitido un comunicado pidiendo "respeto por las decisiones judiciales" al propio ministro de Justicia. El comunicador ha recordado que, hasta ahora, la Audiencia Provincial de Madrid "ha avalado, literalmente, toda la instrucción del juez Peinado", aunque con "algún pero" sobre su "forma especial de hacer las cosas".

Finalmente, Carlos Herrera ha apuntado a la posibilidad de que un eventual juicio con jurado para Begoña Gómez pueda celebrarse "a las puertas de las elecciones generales", una "curiosa coincidencia" que, en su opinión, tendrá "mucho interés para todos".