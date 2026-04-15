"Esto es lo que tiene el Real Madrid, ya puede jugar mal toda La Liga y generar dudas, que ni el mayor antimadridista piensa que mañana no puede remontar"

La confianza en la remontada del Real Madrid es el tema central en la previa de la vuelta de cuartos de final de la Champions League. En el programa El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, se ha analizado el ambiente que rodea al club blanco antes de viajar a Alemania. El equipo de Arbeloa afronta el reto mayúsculo de darle la vuelta al 1-2 sufrido en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, un encuentro donde los goles de Luis Díaz y Harry Kane para el Bayern Múnich pusieron contra las cuerdas a los locales. El tanto de Kylian Mbappé en la segunda mitad, sin embargo, dejó la eliminatoria abierta y la esperanza intacta para el partido de vuelta en Múnich, para el que Tchouaméni será baja por sanción.

Arbeloa: "No es un milagro, somos el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sido el primero en mostrar una confianza inquebrantable. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Primero, porque somos el Real Madrid", afirmó con rotundidad. Para el técnico, la historia y el peso del club son la principal garantía. "Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, creo que somos nosotros", ha insistido, recordando la mentalidad ganadora que define a la entidad. "Somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 copas de Europa, somos un equipo con grandísimos jugadores".

Somos el equipo de las 15 copas de Europa"

Esta fe se extiende por todo el madridismo. "Llevo una semana cruzándome con aficionados madridistas, y no hay ni 1 que me haya dicho que no vamos a remontar. Todo el mundo cree", ha comentado uno de los tertulianos de El Partidazo de COPE. Es un sentimiento generalizado que incluso los más escépticos comparten: "Nadie que conozca al Real Madrid piensa que que el Real Madrid gane aquí en Alemania, es un milagro". La conclusión en el programa fue clara: el Real Madrid tiene una mística especial en Europa que desafía cualquier análisis previo.

EFE Kylian Mbappé, del Real Madrid, asiste a la sesión de entrenamiento del equipo en Múnich, Alemania, el 14 de abril de 2026. El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA el 15 de abril en Múnich.

Un desafío histórico sin precedentes

Pese al optimismo, los datos presentan un reto monumental. Tal y como se ha recordado en la tertulia, el Real Madrid nunca ha conseguido remontar una eliminatoria de Champions jugando el partido de vuelta fuera de casa. Lejos de verlo como un obstáculo insuperable, Arbeloa ha asegurado que el vestuario "se lo toma como un desafío". La historia, por tanto, está para escribirla, y el equipo blanco se enfrenta a su propia estadística en busca de una noche épica en Múnich.

Bellingham, entre la autocrítica y las bromas

Jude Bellingham también ha comparecido ante los medios en la que ha sido su primera rueda de prensa de la temporada. El centrocampista inglés ha reconocido que la campaña "está siendo algo frustrante para él" debido a las lesiones que le "han impedido coger ritmo". Asimismo, ha admitido que tiene que "mejorar esa versión de la BMW", en referencia a la conexión en ataque con Mbappé y Vinicius.

EFE Jude Bellingham, del Real Madrid, asiste a la sesión de entrenamiento del equipo en Múnich, Alemania, el 14 de abril de 2026. El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA el 15 de abril en Múnich.

El jugador también ha aprovechado para aclarar la polémica sobre un gesto que hizo tras marcar un gol, simulando que bebía. "Creo que fue una broma, para ser sincero", ha explicado Bellingham para desmentir los rumores sobre su vida privada. "La gente dijo mentiras sobre mi vida privada en las discotecas, que si mi gusto por beber, y dijeron que salí a menudo. Y sencillamente no era cierto". Con su aclaración, ha querido zanjar cualquier debate.

Soy muy profesional, entreno todos los días, intento dar lo mejor de mí mismo"

En cuanto al posible once titular, el análisis en la radio apunta a varias novedades. El equipo con el que Arbeloa podría buscar la hazaña estaría formado por Lunin en la portería; Alexander-Arnold y Mendy en los laterales, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales. El centro del campo contaría con Valverde y Thiago Pitarch por dentro, con Brahim en la banda derecha y Bellingham en la izquierda. Arriba, la responsabilidad del gol recaería en la dupla formada por Mbappé y Vinicius.