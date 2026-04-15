El análisis del escritor Jacobo Bergareche sobre las palabras de Pedro Sánchez desde China: "La ola se puede parar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que la “ola ultraderechista se puede parar”. Así lo ha asegurado en Pekín, donde ha celebrado la reciente derrota electoral de Orbán en Hungría. Estas declaraciones han sido el punto de partida para la reflexión del escritor Jacobo Bergareche en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Traficantes de Palabras' que conduce Jorge Bustos.

Bergareche ha analizado el “tono esperanzador” de Sánchez al afirmar que “la ola se puede parar” y enarbolar “orgulloso la bandera de la democracia”. Sin embargo, ha subrayado la ironía de que el presidente lance esta noticia desde China, precisamente mientras el dictador chino le felicita por compartir con él “el siempre disputado lado correcto de la historia”.

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Las olas imparables

Frente al optimismo del presidente, el escritor ha recordado que “no todas las olas se pueden parar, algunas son, como cantaba Rocío Jurado, de fuerza desmedida”. Bergareche ha señalado que las palabras de aliento del “campeón de la democracia” no serán escuchadas por colectivos como la minoría uigur, los tibetanos, los demócratas de Hong Kong o las víctimas de Tienanmen.

Una defensa selectiva de la democracia

El escritor ha criticado lo que considera una defensa selectiva de los valores democráticos. Según Bergareche, “nos falta tiempo para dar lecciones de democracia a los países cuyas democracias están enfermas”. En cambio, ha añadido, “callamos con una prudencia tan exagerada que nos hace cómplices frente a aquellos países donde la democracia ha sido completamente erradicada, por ejemplo, China o Venezuela”.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Finalmente, Jacobo Bergareche ha lanzado un recordatorio directo al presidente del Gobierno, al subrayar que “el verdadero defensor de la democracia solo lo es cuando lo hace contra todos sus enemigos”, sin distinciones.