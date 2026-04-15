Eloy Ureña, productor de huevos: "Amortigua el huevo ucraniano que no juega las mismas normas que nosotros, entran a mansalva y nos hacen competencia desleal"

El precio de los huevos sigue su escalada y se ha convertido en un producto casi de lujo, con una subida interanual del 21,2%. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha entrevistado a Eloy Ureña, productor de huevos en Aragón, para analizar las causas de este incremento que afecta a la cesta de la compra. Según ha explicado Eloy Ureña, también representante avícola de COAG, la subida responde principalmente a que hay "mucha demanda y el sector no ha crecido lo que tenía que haber crecido".

A esta situación se suma el impacto de la guerra de Ucrania, que provocó un fuerte aumento en los costes de los piensos y la energía. Ureña ha destacado que el precio del gas sigue "desorbitado" a día de hoy.

La competencia desleal de Ucrania

Uno de los puntos clave que ha denunciado el productor es la "competencia desleal" que, asegura, ejerce el huevo ucraniano. Ureña ha afirmado que este producto "no juega con las mismas normas" y está entrando en el mercado "a mansalva". Paradójicamente, esta importación es la que, según él, está "amortiguando" la subida de precios de cara al consumidor final, perjudicando a los productores locales.

La situación ha llevado a Ureña a lamentar que "es imposible ganar bien la vida" en los últimos años. El productor ha comparado este escenario con el futuro acuerdo de Mercosur, que permitirá la entrada de "190.000 toneladas de carne brasileña" que no cumplen con los mismos requisitos sanitarios ni de bienestar animal, según ha advertido.

Otros alimentos que suben y bajan

Además de los huevos, la cesta de la compra ha registrado otras subidas notables, como la casquería (+8%), el pescado (+6,7%) y la carne (+5,3%). Sin embargo, también hay productos que han bajado de precio y ofrecen un respiro, como el aceite (-10%), las frutas tropicales (-15%), las patatas (-3,3%) o el azúcar (-4%).

El lechazo y el solomillo de ternera son algunas de las piezas que más se llevan los clientes

De hecho, un agricultor explicaba recientemente también en 'Herrera en COPE' que si se prolonga esta situación que atravesamos "puede desembocar todo en una crisis alimentaria y que tengamos que depender de productos de terceros países".

Fernández Sierra ha especificado que el tomate y el pimiento son los productos que más han subido. De hecho, ha revelado un dato histórico sobre el precio del tomate en origen. "La semana pasada tuvimos aquí algún tipo de tomate cotizando en origen a 3 euros el kilo, algo que no se ha visto nunca", ha afirmado, un precio que en el supermercado podría alcanzar los 4 o 5 euros.

00:00 Volumen Descargar Escucha la entrevista de Sofía Buera a Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de la asociación de productores de Frutas y Hortalizas de Almería

La situación expone la vulnerabilidad del sector agrícola europeo frente a la competencia de terceros países con costes laborales muy inferiores, como Marruecos, donde el coste de la mano de obra es diez veces menor que en España. Esta disparidad, agravada por el aumento de los costes de producción, pone en riesgo la competitividad de productos como el tomate. Fernández Sierra ha concluido con una llamada de atención a los gobiernos, subrayando que "en esta situación de geopolítica tan complicada, la alimentación es clave estratégica, no podemos depender de terceros países".