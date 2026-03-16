Francisco José García, agricultor: "No entiendo por qué, si pagamos un SMI, no ponen un precio tope al gasóleo o nos quiten el IVA del 21% tras la subida"

Los agricultores y ganaderos madrileños han vuelto a salir a la calle este jueves con una nueva tractorada para denunciar lo que califican de situación "asfixiante". Según ha informado Mónica Álvarez en el programa 'Herrera en COPE Madrid', más de 100 tractores han marchado desde Arganda del Rey hasta Loeches, donde se han concentrado en el centro logístico de hidrocarburos de Exolum.

La protesta se produce en un momento de máxima actividad para el campo, que no ha podido trabajar en los últimos meses por las lluvias y ahora debe afrontar la fertilización. Los agricultores denuncian una subida de entre el 35 y el 40 % en los fertilizantes, que han pasado de costar 300 a 500 euros la tonelada. A esto se suma el incremento del 40 % en el gasóleo agrícola en solo una semana, pasando de 0,85 euros el litro a 1,80, lo que supone un sobrecoste de "entre 8.000 y 10.000 euros al año" por explotación.

Alamy Stock Photo Un hombre conduce un tractor en Altea La Vieja

Piden la intervención del Gobierno

Francisco José García, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Madrid, ha pedido al Gobierno que actúe. "Lo que pedimos es que utilicen herramientas para que abaraten o que intervengan, o que, por ejemplo, el IVA del veintiuno por 100 nos lo quiten en estas situaciones, o que no nos repercuta en el IVA esa subida que está produciéndose", ha declarado. García ha cuestionado por qué no se fija un precio tope para los carburantes, de la misma forma que a ellos se les impone un salario mínimo.

Lo que pedimos es que utilicen herramientas para que abaraten o que intervengan" Francisco José García Agricultor

El sector cree que el incremento de precios no responde únicamente a la oferta y la demanda, sino a posibles "prácticas especulativas" por parte de los operadores petrolíferos. Los agricultores recuerdan que el petróleo en España no procede de las zonas de conflicto y que el país cuenta con reservas para unos 90 días de consumo, argumentos que, a su juicio, no justifican la escalada actual.

Una escalada que llega al consumidor

Esta subida no afecta solo al campo. Como ha analizado la experta económica Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE', los precios de los carburantes acumulan ya ocho semanas consecutivas al alza. Según los últimos datos del boletín petrolero de la UE, "el precio medio del litro de diésel sube un 14,1% respecto a la semana pasada y se sitúa en los 1,6 euros", mientras que la gasolina ha aumentado un 7,7% hasta los 1,6 euros.

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El impacto en el bolsillo de los consumidores es directo. García de la Granja ha detallado que "llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ya 90,47 euros, unos 9 euros y medio más que hace un año". Para los vehículos de gasolina, el desembolso es de unos 88 euros, lo que supone 3,25 euros más que en el mismo periodo del año anterior.

La previsión, con el barril de petróleo de nuevo por encima de los 100 dólares, no es optimista: "Que siga al alza", ha sentenciado la economista. Mientras tanto, García de la Granja ha aconsejado a los conductores buscar alternativas: "Busca gasolinera con precios baratos, que las hay". Una situación que, como recordaba la periodista Sofía Carrillo desde Loeches, termina afectando a toda la cadena: "si ellos no producen, pues nosotros no comemos".