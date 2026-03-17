"Entre funcionarios y empleados públicos llegamos a casi tres millones y medio, Italia paga 300.000 nóminas menos que nosotros y tiene 10.000.000 más de habitantes"

El estado de los servicios públicos en España ha sido el tema de análisis en el programa 'La Linterna', donde el colaborador Luis del Val ha ofrecido su visión junto a Ángel Expósito. Problemas como la falta de conexión por alta velocidad en Málaga durante casi dos meses, las huelgas de médicos en todo el país o los paros convocados por profesores en Cataluña evidencian la debilidad de sistemas fundamentales. Esta situación, como se ha debatido en el programa, pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar, modernizar y proteger un estado del bienestar cuya solidez solo se valora cuando falla.

La lección de Thatcher

Durante su intervención, Luis del Val ha recordado la figura de Margaret Thatcher, la primera ministra que más tiempo gobernó en el Reino Unido durante el siglo XX. Del Val ha destacado sus orígenes para explicar su filosofía de gestión: "un país hay que administrarlo con la dedicación y el esfuerzo con el que administramos nuestra propia casa, no endeudarnos, gastar lo que se ingresa y trabajar todos los días".

Un país hay que administrarlo con la dedicación y el esfuerzo con el que administramos nuestra propia casa"

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El colaborador de COPE ha señalado que la exmandataria británica, de ideología conservadora, también defendía la importancia de distinguir lo importante de lo accesorio. Además, ha rememorado una de sus frases de 1979, pronunciada "sin ponerse uniforme feminista": "si querían que algo se hiciese, se lo encargaran a una mujer mejor que a un hombre".

El abandono de lo esencial

Según el análisis de Del Val, esta mentalidad de gestión evitaría el deterioro de las infraestructuras clave. Ha afirmado que Thatcher "no se hubiera olvidado de algo tan fundamental como mantener las carreteras y las autopistas". En su opinión, "el bache y el socavón de hoy, si se dejan, son la ruina de mañana", una advertencia que también ha extendido al mantenimiento de las vías férreas.

El periodista también ha criticado la inacción de las administraciones ante la prevención de incendios, al no "desbrozar lo que luego se convertirá en una barbacoa tan gigantesca como peligrosa". En el ámbito laboral, ha calificado de "mastodóntica" la organización del Instituto Nacional de Empleo, que "solo consigue colocar al 2 por 100 de los parados".

Un estado sobredimensionado e ineficaz

El punto central de su argumento se ha basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística: "entre funcionarios y empleados públicos llegamos a casi tres millones y medio". Del Val ha comparado esta cifra con la de Italia, "que tiene 10.000.000 más de habitantes que España, paga 300.000 nóminas menos que nosotros". Este elevado número de trabajadores públicos contrasta con las deficiencias del sistema y abre el debate sobre el salario de los funcionarios.

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El sistema sanitario público, ha añadido, también está "en peligro". Ha advertido que si los más de "12.000.000 de españoles" que actualmente tienen un seguro médico privado "aterrizaran en la pública, las listas de espera serían para la desesperación", poniendo en evidencia la presión sobre los servicios públicos.

Vuelva usted mañana"

Finalmente, Luis del Val ha concluido su intervención con una referencia literaria para ilustrar la ineficiencia burocrática. Ha recordado la famosa frase de Larra, "vuelva usted mañana", escrita "hace ya 200 años", para lamentar que, a pesar del tiempo transcurrido, la sensación al acudir a una ventanilla de la administración no parece haber mejorado.