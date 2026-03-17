Una economista que trabajó para Prada revela cómo la cocaína secuestró su vida

La historia de Isabel Ruiz Baribar es la de una vida aparentemente perfecta que ocultaba una oscura realidad. Esta economista, que trabajó en grandes empresas internacionales y firmas de lujo, ha relatado su descenso a la adicción a la cocaína para demostrar que esta lacra no entiende de clases sociales y puede atrapar a cualquiera.

Según ha explicado, su adicción nació de un profundo pozo de inseguridad, miedo y baja autoestima. El alcohol y, más tarde, la cocaína, se convirtieron en una muleta que le proporcionaba un falso bienestar y la ayudaba a convertirse en la persona que creía que los demás esperaban que fuera.

El descenso a los infiernos

Isabel recuerda perfectamente la primera vez que probó la cocaína en el aparcamiento de una discoteca. A pesar de ser absolutamente funcional en su trabajo, su vida empezó a girar únicamente en torno al consumo. “Llega un momento que tu vida, solo lo único que te interesa, y lo único que te dirige esa vida, es cuándo va a ser la siguiente”, confiesa.

Llega un momento que tu vida, solo lo único que te interesa, y lo único que te dirige esa vida, es cuándo va a ser la siguiente" Isabel Ruiz Baraibar

La muerte de su padre cuando ella tenía 18 años fue un duro golpe que la hizo más vulnerable. La adicción llegó a costarle una fortuna, como ella misma reconoce: “Podría tener ahora mismo 3 casas”.

Tocar fondo para volver a nacer

El punto de inflexión fue un accidente de tráfico del que ni siquiera era consciente, lo que la obligó a tocar fondo y pedir ayuda. Tras pasar por una planta de psiquiatría, un especialista le hizo ver la magnitud real de su problema y la derivó al terapeuta Santi Rotaeche, a quien considera “lo mejor que me ha pasado en la vida”.

A los 47 años, Isabel inició un proceso de recuperación “durísimo” que, en tres años, la convirtió en una persona completamente diferente. Hoy, su vida ha dado un giro radical y ayuda a otras personas como terapeuta en el centro online Mucho Mejor Sin.

Ahora tengo una vida que ni en el mejor de mis sueños, hubiera pensado que iba a tener" Isabel Ruiz Baraibar

Su objetivo ahora es dar visibilidad y demostrar que la adicción puede afectar a personas maravillosas y sensibles, y que la recuperación es posible. Advierte sobre la normalización del consumo de drogas y alcohol, pero subraya un hecho clave: “Cada uno tiene que tocar su fondo” para poder empezar de nuevo.