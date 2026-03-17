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Una economista que trabajó para Prada revela cómo la cocaína secuestró su vida

Isabel Ruiz Baribar, economista, narra su descenso a la adicción a la cocaína mientras mantenía una vida de éxito y cómo logró reconducir su vida por completo

Isabel Ruiz en COPE Cantabria
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ENTREVISTA ISABEL RUIZ BARAIBAR

Redacción Herrera en COPE

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La historia de Isabel Ruiz Baribar es la de una vida aparentemente perfecta que ocultaba una oscura realidad. Esta economista, que trabajó en grandes empresas internacionales y firmas de lujo, ha relatado su descenso a la adicción a la cocaína para demostrar que esta lacra no entiende de clases sociales y puede atrapar a cualquiera.

Según ha explicado, su adicción nació de un profundo pozo de inseguridad, miedo y baja autoestima. El alcohol y, más tarde, la cocaína, se convirtieron en una muleta que le proporcionaba un falso bienestar y la ayudaba a convertirse en la persona que creía que los demás esperaban que fuera.

El descenso a los infiernos

Isabel recuerda perfectamente la primera vez que probó la cocaína en el aparcamiento de una discoteca. A pesar de ser absolutamente funcional en su trabajo, su vida empezó a girar únicamente en torno al consumo. “Llega un momento que tu vida, solo lo único que te interesa, y lo único que te dirige esa vida, es cuándo va a ser la siguiente”, confiesa.

Llega un momento que tu vida, solo lo único que te interesa, y lo único que te dirige esa vida, es cuándo va a ser la siguiente"

Isabel Ruiz Baraibar

La muerte de su padre cuando ella tenía 18 años fue un duro golpe que la hizo más vulnerable. La adicción llegó a costarle una fortuna, como ella misma reconoce: “Podría tener ahora mismo 3 casas”.

Tocar fondo para volver a nacer

El punto de inflexión fue un accidente de tráfico del que ni siquiera era consciente, lo que la obligó a tocar fondo y pedir ayuda. Tras pasar por una planta de psiquiatría, un especialista le hizo ver la magnitud real de su problema y la derivó al terapeuta Santi Rotaeche, a quien considera “lo mejor que me ha pasado en la vida”.

A los 47 años, Isabel inició un proceso de recuperación “durísimo” que, en tres años, la convirtió en una persona completamente diferente. Hoy, su vida ha dado un giro radical y ayuda a otras personas como terapeuta en el centro online Mucho Mejor Sin.

Ahora tengo una vida que ni en el mejor de mis sueños, hubiera pensado que iba a tener"

Isabel Ruiz Baraibar

Su objetivo ahora es dar visibilidad y demostrar que la adicción puede afectar a personas maravillosas y sensibles, y que la recuperación es posible. Advierte sobre la normalización del consumo de drogas y alcohol, pero subraya un hecho clave: “Cada uno tiene que tocar su fondo” para poder empezar de nuevo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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