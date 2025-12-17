"Si un trabajador cobra el salario en especie puede beneficiarle en impuestos, hasta 1.500 euros de transporte están exentos y los cheques comida son 11 al día"

El final de año es una época clave para intentar rebajar la factura fiscal de la próxima declaración de la renta. En el programa 'Herrera en COPE', el economista Fernando Trías de Bes ha explicado junto a Alberto Herrera que, más allá de las deducciones habituales, una de las mejores estrategias es negociar con la empresa un cambio en la retribución para aprovechar las ventajas del salario en especie.

El salario en especie, la clave del ahorro

Ante la pregunta sobre si interesa pedir a la empresa cambios en la nómina, Trías de Bes ha sido rotundo. Ha aclarado que el salario en especie no es cobrar menos, sino percibir una parte de la retribución de una forma que goza de un mejor tratamiento fiscal. "No es que cobres menos, sino que hay una parte de tu salario que, o tributa menos, o incluso pasa a no tributar", ha señalado el economista.

Entre las opciones más interesantes se encuentran los cheques comida, con los primeros 11 euros diarios exentos de tributación. También el seguro médico, que está exento hasta 500 euros por persona, la ayuda a la guardería, que no tiene límite, o el abono transporte, con una exención de hasta 1.500 euros al año. Por ello, el experto recomienda negociar estas condiciones antes de que acabe el año.

Otras deducciones para no pasar por alto

El economista también ha recordado otras vías de ahorro. Una de las más conocidas es la compra de un coche eléctrico, que permite una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros. Por otro lado, las aportaciones a planes de pensiones privados siguen desgravando, aunque ahora el límite se ha reducido a 1.500 euros anuales, una cifra muy inferior a los 8.000 euros permitidos anteriormente.

Las donaciones a ONG también tienen ventajas fiscales importantes, ya que permiten una deducción directa en cuota. Los primeros 250 euros donados tienen una deducción del 80%. Para Trías de Bes, no es tanto un ahorro como una forma de decidir el destino de ese dinero: "Prefiero ese dinero, decidir yo dónde se dedica, que no sea el Estado". Eso sí, es imprescindible que la entidad emita el certificado correspondiente.

El error más común: las prisas

Finalmente, Fernando Trías de Bes ha alertado sobre el principal error que se comete al intentar cerrar el año fiscal: actuar de prisa y corriendo. Ha advertido sobre el riesgo de tomar "decisiones rápidas para pagar menos sin mirar realmente el impacto global", a menudo por imitar lo que ha hecho un conocido. Por ello, la planificación fiscal y la consulta con un asesor fiscalista son fundamentales, ya que, según el experto, el ahorro en IRPF puede oscilar entre 5.000 y 15.000 euros anuales.