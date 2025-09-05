Ábalos pide al Supremo que le investiga por corrupción que llame a declarar a su exmujer, según ha podido saber COPE

El exministro José Luis Ábalos ha pedido al juez que investiga la presunta trama de corrupción que llame a declarar a su exmujer, Carolina Perlés. Según ha podido saber COPE, el exdirigente socialista se ha dirigido al Tribunal Supremo para que la cite en calidad de testigo en el marco de las pesquisas.

La petición de Ábalos se produce después de que su expareja haya anunciado que posee hasta 16 horas de grabaciones que podrían ser relevantes para la investigación. En dichas conversaciones, según Perlés, se darían detalles sobre el funcionamiento de la trama y el papel de sus integrantes.

Según la versión de la exmujer del exministro socialista, en esas conversaciones grabadas se demostraría la existencia de sobres con dinero en efectivo en la casa que compartían y se concretaría el papel que desempeñaba Koldo García, exasesor de Ábalos, en el presunto entramado de corrupción.