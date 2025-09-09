Las revelaciones de la exmujer de Ábalos, a análisis: “Lo que ha dejado claro es que Koldo era peligroso”

La periodista Ana Samboal ha diseccionado en El Cascabel las declaraciones de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, que han generado un auténtico terremoto político. Sus palabras, publicadas por The Objective, apuntan directamente al conocimiento del Gobierno sobre la doble vida del exministro y señalan a Koldo García y Santos Cerdán como piezas clave en la trama que rodeó la salida de Ábalos del Ejecutivo.

“De ser el tercero en el matrimonio a convertirse en un peligro”

En su intervención, Samboal recordó que Carolina Perles describió cómo la presencia de Koldo se volvió asfixiante en su vida personal: “Éramos tres en mi matrimonio”. Según el testimonio de la exmujer del exministro, García estaba presente en el ámbito más íntimo de la pareja, llegando incluso a vigilar lo que ocurría dentro del domicilio familiar.

“De ser el tercero en su matrimonio, a sentir miedo de Koldo. Es al primero que criminaliza”, destacó Samboal. La periodista subrayó además la conexión que Perles estableció entre Koldo y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según la exmujer de Ábalos, los intereses de ambos estaban entrelazados, y fue Cerdán quien terminó heredando el poder político tras la destitución del exministro.

Rodrigo Jiménez



En este sentido, Samboal recalcó que la declaración es clara: “Koldo le hacía los recados a Santos Cerdán. Y al final fue él quien se quedó con su puesto”.

La doble vida de Ábalos y la Moncloa

El análisis de Ana Samboal también se centró en la figura del propio Ábalos. Según Perles, todo el Gobierno conocía la doble vida del ministro, marcada por infidelidades y relaciones con otras mujeres. De hecho, la exmujer aseguró haber compartido esa información con Adriana Lastra, Maritcha Ruiz Mateos y posteriormente con Carmen Calvo, lo que habría terminado llegando a Pedro Sánchez.

“La fuente fue Carmen Calvo, informada por la mujer de Ábalos. No se lo iba a inventar”, apuntó Samboal, en referencia a cómo esa información circuló en las más altas esferas del Ejecutivo.

Carolina Perles también relató que el entonces jefe de gabinete, Iván Redondo, fue quien advirtió a Ábalos de que algo ocurría, aunque sin llegar a mencionar la prostitución. La exmujer del exministro explicó que Redondo le trasladó que el problema era que Ábalos “iba por libre”, lo que marcaría un punto de inflexión en su relación con Sánchez.

En este punto, Samboal recordó la contradicción con el propio presidente del Gobierno: en la comparecencia de Ferraz, Sánchez aseguró desconocer cualquier irregularidad de su ministro. Sin embargo, en su última entrevista en RTVE ya reconoció que le habían llegado “comentarios”.

Un relato que choca con la versión oficial

Las palabras de la exmujer de Ábalos han provocado debate no solo por el contenido, sino también porque contradicen el discurso oficial del PSOE. Mientras Sánchez siempre ha mantenido que ignoraba cualquier aspecto de la vida privada de Ábalos, Carolina Perles asegura lo contrario.

RTVE



“No es el único motivo de su destitución, pero lo que ella deja claro es que el Gobierno estaba al tanto de su vida personal”, señaló Samboal. A su juicio, el testimonio combina la denuncia de un “mal marido” con la advertencia de que “Koldo era peligroso y servía a los intereses de Santos Cerdán”.

El análisis concluyó en que la versión de Perles, aunque pueda considerarse interesada, encaja con lo que el propio entorno de Ábalos llevaba tiempo filtrando: que el exministro cayó en desgracia no solo por razones políticas, sino también personales.

“Ha aclarado que su marido era un mal marido, repetidor, pero mal marido; que Koldo era peligroso, y que el Gobierno conocía su doble vida”, resumió Ana Samboal en El Cascabel.