Comandante Lara: "Mi cuñado Ramiro es muy torpe. Está haciendo un curso por internet y le quitan el bocadillo todos los días"

El humorista Comandante Lara ha protagonizado varios momentos divertidos en el programa 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera. Su participación ha provocado las carcajadas de todos los presentes y de la audiencia.

Un arsenal de chistes

El cómico ha aprovechado la ocasión para dedicarle la sección a su amigo Ernesto Sevilla y a todos aquellos que, como él, son los últimos solteros de su grupo de amigos. "Soy soltero, no vagabundo", ha bromeado Lara, explicando con humor las situaciones que vive. Con su estilo característico, ha relatado varios chistes, como el de un hombre que entra en un bar del oeste amenazando: "Tengo 6 balas en el cargador. ¿Quién ha estado con mi mujer?", a lo que alguien desde el fondo responde que le van a faltar balas.

Otro de los chistes que más risas ha generado ha sido la de un conductor que huye de la Guardia Civil a toda velocidad. Al ser detenido, y tras comprobar que toda su documentación estaba en regla, los agentes le preguntan por el motivo de su huida. El hombre responde: "Hombre, porque hace unas semanas mi mujer se fue con un guardia civil y me creía que ustedes venía ahí a devolvérmela".

Anécdotas personales: "el carnet de conducir me costó 1000 pesetas más que el coche"

Además de su repertorio, el Comandante Lara ha compartido algunas anécdotas autobiográficas. Una de las más destacadas ha sido su odisea para sacarse el carnet de conducir, un proceso que le llevó a presentarse "por lo menos 8 o 9 veces al examen". Con humor, ha confesado que "el carnet me costó 1000 pesetas más que el coche".

La tecnología tampoco parece ser su fuerte, ya que ha contado que el GPS de su coche está "hecho polvo". Según el humorista, el dispositivo le da una curiosa indicación cada vez que se acerca a una glorieta: "en la siguiente rotonda bájate y pregunta".

Duelo de humoristas

Durante la sección, también se ha recordado la buena relación del Comandante Lara con otros cómicos como Tony Rodríguez, con quien ha llegado a realizar duelos de chistes en varios espectáculos. El propio Herrera ha introducido un chiste de Rodríguez para calentar el ambiente antes de la intervención de Lara, demostrando la camaradería existente en el gremio.

No es la primera vez que disfrutamos del arte del Comandante Lara. Hace un tiempo, el propio Jon Uriarte compartía con Carlos Herrera y el resto del equipo un chiste del humorista que no dejaba indiferente.

Carlos Herrera

Es corto, pero a mí me encanta porque siempre funciona, sobre todo si lo cuentas a ciertas horas de la noche", decía Uriarte para dar paso al chiste.

"El niño que está con el padre y le dice papá, ¿mi hermana por qué se llama Rosa?", comienza diciendo el Comandante. "Tu hermana se llama rosa porque tu madre y yo la concebimos en un jardín. Qué bonito, papá, que romántico. ¿A qué sí Ford Fiesta?", sentencia.

Herrera no podía evitar soltar un par de carcajadas tras oír el chiste. "Efectivamente, es para una hora determinada de la noche esto", añadía el comunicador, confesando que le había hecho gracia, pero que tampoco era uno de los mejores chistes que había escuchado. Escucha aquí el momento íntegro.