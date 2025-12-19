Beatriz: "Mi marido mide 1,87 y yo 1,55, en la boda me tuvieron que poner dos diademas y las mangas más altas para que no hubiera tanta diferencia"

La diferencia de estatura en una pareja puede dar lugar a situaciones de lo más cómicas. Es el caso de Beatriz, una oyente del programa 'La Tarde' de COPE, que ha compartido su experiencia con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado. Su anécdota sobre el día de su boda se ha convertido en el centro de la conversación: "Mi marido mide 1,87 y yo 1,55, y en la boda me tuvieron que poner dos diademas y las mangas más altas para que la diferencia de estatura no fuese demasiado". Una situación que, lejos de ser un problema, ha recordado que el amor no entiende de alturas, como bien saben otros que han decidido casarse superando cualquier obstáculo.

Los inconvenientes de la altura

El debate sobre la estatura surgía a raíz de una imagen que se ha hecho viral estos días: la reacción de Georgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique. La primera ministra italiana, con su 1,60 m de estatura, se mostró visiblemente sorprendida por la imponente altura de su homólogo, que supera los dos metros. Este divertido momento ha servido para que las propias presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, comentaran entre risas que ellas también son "recogiditas", aunque reconocen que las nuevas generaciones "son altísimas".

Alamy Stock Photo Matteo Salvini y Luca Zaia, Georgia meloni, Beppe Sala. En el Palacio del Quirinale, el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni inauguraron el relevo de la antorcha olímpica Milán Cortina 2026, iniciando oficialmente la cuenta atrás para los Juegos de Invierno de Italia.

Ser muy alto también tiene sus complicaciones, como ha relatado otro oyente. Este tuvo que renunciar a una prueba médica porque, literalmente, no cabía en la máquina de resonancia. "Me quedé atascado en el tubo", ha explicado, añadiendo que tampoco entraba en un segundo aparato "en forma de sándwich". Su solución fue de lo más original: "Decidí no hacerme la prueba, irme a comer un par de sándwiches para celebrarlo". Una experiencia que ha recordado a Pilar García Muñiz la vez que un amigo suyo, jugador de baloncesto, fue a su casa y su madre le dijo: "Chico, agáchate, que no te veo la cabeza". Algo similar a lo que ocurre en algunos centros con espacios reducidos como las cabinas de depilación láser.

Mi marido mide 1,87 y yo 1,55, en la boda me tuvieron que poner dos diademas y las mangas más altas para que no hubiera tanta diferencia" Beatriz Oyente de La Tarde

El ingenio de los más bajitos

Pero la historia de Beatriz no se queda solo en el día de su boda. La oyente ha desvelado su truco para el día a día en la cocina: "Cuando no llego a cosas que están altas en los armarios de la cocina, por ejemplo, pues cojo unas pinzas de freír". Además, ha recordado que ser bajita también tiene sus ventajas. "En el colegio, cuando jugábamos a waterpolo, era una ventaja ser pequeñita, porque me colaba y siempre metía gol", ha comentado. Un ingenio que recuerda al de personas que saben bien lo que quieren, como le ocurrió a una abuela para cumplir la ilusión de su nieta.

Cuando no llego a cosas que están altas en los armarios de la cocina, por ejemplo, pues cojo unas pinzas de freír" Oyente de La Tarde

Otra oyente ha compartido la dificultad que suponía besar a su exnovio, que era muy alto. "Teníamos que buscar unos escalones para yo poderme más o menos igualar, porque si no él se tenía que encorvar mucho y yo estirar mucho", ha explicado. Sin embargo, también ha señalado una ventaja con cierta picardía: "Tenemos algunas cosas muy a mano cuando alguien para defendernos". Un punto de vista que demuestra que cada estatura tiene su particularidad.

Alamy Stock Photo Una pareja comparte un tierno beso dentro de su auto mientras se carga en una estación.

Orgullosa de ser alta

En el otro extremo se encuentra Rosa, otra oyente que ha asegurado estar contenta con ser "un poquito alta". Aunque de joven sus amigas le pusieron el mote de "Rosa Pino", ella siempre se lo ha tomado con humor. Su testimonio se suma al de otros tantos que, en 'La Tarde', han demostrado que la estatura, más que un problema, es una fuente inagotable de anécdotas y divertidas situaciones cotidianas.